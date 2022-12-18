עם ישראל כולו באבל, עדכונים מהטבח הנורא | חוקר הכבאות בהנחיות ואזהרות לקראת הדלקת הנרות | הרב מוטקה בלוי על מרן הרב שטיינמן זצ"ל | למי הרב היה קם והסיפור המרגש שנחשף כאן לראשונה | מציאות מסוכנת: מי הצית את המזגן בסלון (VOD)
תזדקקו לחמישה מרכיבים בסיסיים בלבד כדי להגיע לאושר העילאי שמביאות לביבות תפוחי האדמה האלו. המפתח להכנת לאטקעס טובים הוא לספוג כמה שיותר לחות מהירקות לפני טיגונם, כך שהם יהיו יבשים לגמרי כשיגעו בשמן. אפשר גם לתבל את התערובת הרגילה שלכם בבטטות, קישואים או גזר, או להוסיף גבינה ועשבי תיבול טריים לבלילה (מתכונים, אוכל)
כל אחד צריך לדעת להכין לביבות תפוחי אדמה ראויות - והנה המתכון המושלם ללביבה חמה ולא בדיוק מתוקה לחג החנוכה. העיקרון פשוט: ככל שתסחטו יותר נוזלים מהירקות, הלביבה תהיה יותר קריספית (מתכונים לחנוכה, אוכל)