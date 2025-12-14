כיכר השבת
ההודעה המרתיחה ששיגרה הרשות הפלסטינית אחרי הפיגוע באוסטרליה

הרשות הפלסטינית תומכת הטרור בראשות מחמוד עבאס, גינתה גם היא בדרכה הייחודית את הפיגוע הנורא באוסטרליה שכוון נגד הקהילה היהודית המקומית | קראו ולא תאמינו (חדשות)

מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 (צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90)

הרשות הפלסטינית שיגרה הודעת גינוי מרתיחה במיוחד לאירוע הנורא באוסטרליה, בו נהרגו ככל הנראה 11 יהודים, בזמן שביקשו בסך הכל לציין את חג החנוכה.

בהודעת הרשות הפלסטינית, שמגדירה את עצמה "מדינת פלסטין", נכתבה הודעת תמיכה לממשלת אוסטרליה 'הידידותית', מבלי להזכיר את העובדה שמדובר ביהודים, ב אנטישמי או אזכור כלשהוא לחג החנוכה.

"משרד החוץ מגנה בחריפות את מתקפת הטרור שהתרחשה בעיר סידני באוסטרליה, שגרמה למספר קורבנות ופצועים", כתבה הרשות הפלסטינית.

"המשרד מאשר את הסולידריות המלאה של מדינת פלסטין (הטעות במקור ה.ע), ותמיכתה במדינה הידידותית אוסטרליה, בממשלה ובעם, בטרגדיה כואבת זו, ומדגיש מחדש את דחייתה המוחלטת של כל צורות האלימות, הטרור והקיצוניות, המנוגדות לערכים אנושיים ולעקרונות המוסר, ולתורותיהן של כל הדתות השמימיות הקוראות לשלום, לכבוד חיי אדם ולדחיית שנאה וקיצוניות", נכתב בהודעה המרתיחה.

בסיום נכתב כי "המשרד שולח את תנחומיו העמוקים לממשלת אוסטרליה ולאזרחיה, ולמשפחות קורבנות המתקפה הנוראית הזו, ומאחל החלמה מהירה לפצועים."

וכך במספר שורות, הצליחה הרשות הפלסטינית לשגר הודעת תנחומים לאירוע אנטישמי נורא בו כוונו יהודים בגלל יהדותם בלבד, מבלי להזכיר את המילה "יהודים" או "אנטישמיות".

