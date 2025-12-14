ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הדליקו הערב נר ראשון של חנוכה עם שוטרי משטרת ישראל ועם משפחתו של החלל החטוף, השוטר רס״ר רן גואילי ז״ל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הדליקו הערב (ראשון) נר ראשון של חנוכה במכללה הלאומית לשוטרים, יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורעייתו איילה ומפכ"ל המשטרה רנ״צ דני לוי.

בטקס המרגש השתתפה משפחתו של לוחם היס״מ, רס״ר רן גואילי ז״ל, שנלחם בגבורה ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה; הרב הראשי למשטרה נצ"מ רמי ברכיהו; סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה; שוטרות ושוטרים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לשוטרים:

״אנחנו נחזיר את רני, כפי שהחזרנו 254 מתוך 255 חטופינו. יש שלא האמינו. אני מאמין. חבריי בממשלה האמינו. אמרו: "זה יהיה נס". אמרתי: "העם הזה מחולל נסים". הקב״ה עוזר לעם שעוזר לעצמו. אנחנו עם שלמדנו לעזור לעצמנו, כי ידענו שבשעות מצוקה לא בטוח שאף אחד אחר יעזור לנו.

זה היה במידה רבה הגורל שלנו בגלות עם גלי אנטישמיות שחזרו ועלו, וחזרו ועלו, וחזרו ועלו. מה שהשתנה עם הקמת מדינת ישראל זה לא היעלמות האנטישמיות. מה שהשתנה זו היכולת שלנו להדוף את מעשי הטבח והרצח ההמוניים נגד היהודים, שתמיד באו לאחר האשמות והשקרים והנאצות הרבים. זה השינוי.

גם היום מנסים לרצוח, ולצערנו, גם היום הצליחו לרצוח יהודים. טבחו ביהודים בסידני שבאוסטרליה. אני כתבתי לפני ארבעה חודשים מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו: ׳המדיניות שלך מעודדת טרור. היא מעודדת אנטישמיות. אתה קורא למדינה הפלסטינית, ואתה נותן בעצם פרס לחמאס על הטבח הנורא שהם ביצעו ב-7 אוקטובר. אתה נותן לגיטימציה לכל הפורעים הללו ואתה לא נוקף אצבע לחסל את מוקדי הטרור הללו. הדבר הזה יביא לעוד רציחות׳. הוא לא עשה דבר.

אנחנו יודעים שיהיו התקפות נוספות. המקום הבטוח ליהודי העולם הוא במקום שהממשלה והצבא וכוחות הביטחון יגנו עליהם - זה קודם כל במדינת ישראל, כי אנחנו מגינים על עצמנו, ואנחנו מגינים על עצמנו בעזרת צה"ל, בעזרת כוחות הביטחון ובעזרת השוטרים והשוטרות הגיבורים של משטרת ישראל.

מכובדים וידידים, שר הבל"ם, איתמר בן גביר, רעייתו אילה, המפכ"ל, סגל הפיקוד ובוגרי פו"ם,

אתם הייתם בשדרת ההגנה הראשונה ב-7 אוקטובר. אני לא שוכח את זה. הייתי בקו וראיתי את הקו של הגיבורים והגיבורות, השוטרות שנלחמו ונפלו, והשוטרים שנלחמו ונפלו. גיבור ענק, רני גואילי, שפשוט נלחם עד הכדור האחרון עם זרוע שבורה, אבל עם רוח איתנה.

איכשהו חזרנו לארצנו לאחר הגלות שנגזרה עלינו. והדבר הראשון שהיינו צריכים לחדש - זה את היכולת של ההגנה העצמית שלנו. זה אנחנו עושים בשנתיים האחרונות ביתר שאת ובהצלחה יתרה. אנחנו בעצם מייצגים את העולם החופשי, את הציביליזציה המודרנית נגד הברברים שרוצים להחזיר אותנו לימי הביניים. זה מה שהם רוצים. וכמו בימי המכבים הם משתהים - מעטים מול רבים - אנחנו מדינה של כעשרה מיליון מול רבים, מול האויבים שרק עכשיו נלחמו בנו כמאתיים מיליון.

נכון, הם תקפו אותנו, הם גרמו לנו לאסון כבד מנשוא ב-7 באוקטובר, אבל ב-8 באוקטובר זה כבר התהפך. הלכנו והיכינו בהם לפי סדר השעון. תחילה בעזה, אחר כך בלבנון, אחר כך בסוריה, גם בעיראק ומעל הכל - באיראן. איש לא האמין, איש לא האמין בניסים ובנפלאות בימים ההם ובזמן הזה. אבל אנחנו האמנו. אתם מאמינים.

אני רוצה לברך אתכם, שוטרות ושוטרי ישראל. תמשיכו להאמין. תמשיכו לשמור עלינו ושמרו גם אחד על השני. תודה רבה לכם בשם עם ישראל לדורותיו. חג חנוכה שמח לכולכם״.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר:

״חנוכה הוא חג של אומץ ושל קבלת החלטות. בימים ההם, בזמן הזה, עם שלא נכנע אז ולא נכנע היום. המכבים של אז הם השוטרים והחיילים של היום. לוחמים שמדליקים אור גם כשסביבם חושך. משטרת ישראל מובילה היום תנופה חסרת תקדים, בהחזרת המשילות, במבצע ‘סדר חדש’, במאבק בטרור ובהרס הבנייה הבלתי חוקית. כל שוטר ולוחמת יודעים - כשחייכם בסכנה, יש לכם גיבוי מלא.

המאבק בטרור הוא מאבק ערכי של אור מול חושך, ולכן אנו מקדמים את חוק עונש מוות למחבלים, מדינה שמכבדת חיים חייבת לומר למי שפוגע באזרחיה: דמו בראשו.

שוטרות ושוטרים - אתם האור בשטח. מדינת ישראל חזקה בזכותכם, ועם ישראל גאה בכם״.

מפכ"ל המשטרה, רנ״צ דני לוי:

״נוכחותך כאן היום - אדוני ראש הממשלה - היא ביטוי של הערכה עמוקה לשוטרי משטרת ישראל ולוחמיה, הפועלים לילות כימים,בשליחות המדינה ולמען אזרחיה.

בימים אלו, בהם מתמודדים שוטרי משטרת ישראל ולוחמיה עם טרור פח"עי, לצד פשיעה פלילית ואירועי הפרות סדר, השוטרים והלוחמים הם המכבים של ימינו, הם גיבורי ישראל, אשר עומדים איתן על המשמר, ופועלים במסירות אין קץ, למען שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל. סיפורי הגבורה במלחמת "חרבות ברזל", מהווים דוגמא חיה לאומץ לבם של השוטרים והלוחמים.

בשנה האחרונה, משטרת ישראל מובילה מאבק נחוש ומתמשך בפשיעה החמורה והמאורגנת - ובראשה -ארגוני הפשיעה במגזר הערבי. הובלנו שורת מבצעי אכיפה רחבי־היקף, ופעולות יזומות בשטח, אשר הובילו למעצרים של ראשי ארגונים, פירוק תשתיות עברייניות, וכן תפיסות משמעותיות של אמצעי לחימה וכספים.

הנר שנדליק הערב הוא נר של תקווה ותפילה משותפת לחזרתו של אחרון חטופים ומשבי חמאס - גיבור ישראל - לוחם יס"מ - רן גואילי.

בשבעה באוקטובר, רן לא היסס לרגע, הוא יצא מביתו, בעודו פצוע, נלחם בגבורה, והציל חיי אזרחים רבים. רן לחם מתוך תחושת שליחות, למען אזרחי ישראל, למען המולדת. אנו מייחלים לשובו של רן, מאחלים רפואה שלמה לכל פצועינו, ושולחים חיבוק לכל המשפחות השכולות, שאיבדו את היקר להן מכל.״