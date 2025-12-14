כיכר השבת
כך הגיבה מרין לה פן לפיגוע הנורא באוסטרליה - וכך הגיב ה'ממשיך' שלה - זה מה שהדגישו בהודעה

מנהיגי מפלגת הימין RN בצרפת, להם מלחמה משותפת עם הקהילה היהודית המקומית באיסלאמיזם האנטישמי, הגיבו גם הם לפיגוע הנורא באוסטרליה שכוון נגד הקהילה היהודית שחגגה את חג החנוכה (חדשות, בעולם)  

מרין לה פן (צילום: shutterstock)

ברקע הפיגוע הנורא בסידני, הקהילה היהודית בצרפת שסובלת אף היא מאנטישמיות בצורה קיצונית, בוחנת את תגובותיהם של מנהיגי השונות - כולל מנהיגת הימין מרין לה פן שמקבלת עשרות אלפי קולות בקהילה היהודית.

לה-פן האשימה את האיסלמיזם כזה שעומד מאחורי הפיגוע הנפשע, תופעה עימה מתמודדת צרפת באופן קשה בשכונות העוני הפרוסות בכל רחבי המדינה.

"תמונות קורעות לב של הטבח האנטישמי בחוף סידני", כתבה הפוליטיקאית. "טרור ברברי אינו מכיר גבולות; הוא דורש תגובה בלתי פוסקת למבצעי המוות ולאידיאולוגיות הפליליות, כמו האסלאמיזם, שמזינות אותו. תנחומינו העמוקים לקורבנות, למשפחותיהם ולעם האוסטרלי במהלך הטרגדיה הקשה הזו", כתבה לה-פן.

גם ה'ממשיך' שלה, ז'ורדן ברדלה שיתמודד ככל הנראה במקומה בבחירות הקרובות בגלל בעיות משפטיות עימן מתמודת לה-פן, גינה את הטרור האנטישמי.

"אנו רוצים להביע את סולידריותנו המלאה עם העם האוסטרלי בעקבות הפיגוע שכוון נגד הקהילה היהודית באוסטרליה. טרור הוא נשקם של פחדנים. המאבק באנטישמיות חייב להיות מאבק יומיומי."

חדי עין שמו לב לעובדה שהשניים הקפידו לשלוח תנחומים "לעם האוסטרלי" ולא "לעם היהודי", בהתאם למדיניות של אותן מפלגות לאומניות שרואות ביהודים אזרחי צרפת חלק בלתי נפרד מהעם הצרפתי, ולא קבוצה אתנית נפרדת. לא "יהודים צרפתים", אלא "צרפתים יהודים".

