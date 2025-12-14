דן אלקיים השם ייקום דמו, יהודי צרפתי שהיגר לאוסטרליה לפני כשנה - הוא אחד מהנרצחים בפיגוע הנורא שהתרחש בסידני, הבוקר (ראשון).

במקביל, הרשויות באוסטרליה הודיעו הערב כי מספר ההרוגים עלה ל-15.

שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו שוחח עם אביו של דן ומסר לו את תנחומיו.

"בעצב עצום נודע לנו כי בן ארצנו דן אלקיים היה בין קורבנות מתקפת הטרור הבזויה שפקדה משפחות יהודיות שהתאספו בחוף בונדי בסידני ביום הראשון של חנוכה", כתב שר החוץ בארו.

"אנו אבלים עם משפחתו ואהוביו, עם הקהילה היהודית האבלה ועם העם האוסטרלי. מעשה נתעב זה הוא עוד ביטוי טרגי של גל דוחה של שנאה אנטישמית שעלינו לסכל. צרפת לא תחסוך מאמץ כדי למגר את האנטישמיות בכל מקום בו היא מתעוררת, ולהילחם בטרור על כל צורותיו. אסור שיכבו נרות חנוכה - והם לא יכבו לעולם", כתב בארו.

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הערב:

"בעצב עמוק נודע לי על מותו של בן ארצנו דן אלקיים בפיגוע הטרור האנטישמי בסידני.

אני חושב על משפחתו ואהוביו ומביע בפניהם את הסולידריות המלאה של האומה".

במהלך היום, שיגרו בני משפחתו מספר רב של קריאות לעזרה בפלטפורמות שונות בניסיון לאתרו, לאחר שלא ענה לשיחות הטלפון.

לפני מספר שעות הגיעה הבשורה המרה על מותו של דן, השם ייקום דמו.

דן אלקיים, בן 27 בהירצחו בידי בני עוולה, היגר לאוסטרליה לפני כשנה והיה מהנדס במקצועו.

יהי זכרו ברוך.