ראש עיריית ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני גינה הערב (ראשון) את הפיגוע המחריד שהתרחש באירוע הדלקת נרות חנוכה באוסטרליה, והבטיח בטחון ליהודים בעיר תחת חסותו.

"המתקפה בחגיגות החנוכה בסידני היא מעשה טרור אנטישמי נפשע. עוד קהילה יהודית שקעה באבל ואובדן, חג האורות הפך ליום של חשכה", אמר ממדאני.

לדבריו, "המתקפה היא רק העדות האחרונה והמחרידה ביותר לדפוס הולך וגובר של אלימות כלפי יהודים ברחבי העולם. רבים מדי כבר לא מרגישים בטוחים להיות עצמם, לבטא את אמונתם בפומבי, ולהתפלל בבתי הכנסת שלהם ללא אבטחה חמושה בחוץ".

"מה שקרה שם הוא מה שיהודים רבים חוששים שיקרה בקהילה שלהם", הוסיף ממדאני, והבטיח: "כשאהיה ראש העירייה, אעבוד כל יום כדי לשמור על ביטחונם של יהודי ניו יורק - ברחובות, ברכבת התחתית ובבית הכנסת, בכל רגע ובכל יום".

באוסטרליה דיווחו הערב כי עלה ל-15 מניין הנרצחים בפיגוע. הרשויות מסרו כי אחד הנרצחים הוא ילד, אך לא ציינו מה גילו. עוד 38 נפצעו במתקפה. אחד הנרצחים בפיגוע, כך פורסם מוקדם יותר הערב, הוא דן אלקיים, בן 27, אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה.