התקרית הקשה (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)
בצל הפיגוע המזעזע שאירע היום בסידני שבאוסטרליה, במהלכו נרצחו 15 איש, בקליפורניה נורו הערב (ראשון) על פי הדיווחים 20 יריות מרכב לעבר בית של יהודים שהיה מקושט מבחוץ עם סמלי חג החנוכה.
התקרית הקשה ארעה לאחר גל אזהרות של גורמים ישראליים מאפשרות של ניסיונות חיקוי של הפיגוע האכזרי במהלך חג החנוכה במקומות נוספים בעולם.
המל"ל הודיע כי מומלץ בתוקף להימנע מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים - בבתי כנסת, בתי חב״ד, מסיבות חנוכה וכדומה. בנוסף המליץ המטה לגלות ערנות סביב אתרים יהודים/ישראלים, ולדווח לכוחות הביטחון במידה וזוהה משהו חריג (אדם חשוד, חפץ חשוד).
0 תגובות