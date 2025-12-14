כיכר השבת
חשש כבד 

תקרית אנטישמית נוספת: מטח יריות לעבר בית יהודים בקליפורניה | צפו

בצל הפיגוע המזעזע שאירע באוסטרליה, בקליפורניה נורו הערב 20 יריות לעבר בית של יהודים שהיה מקושט מבחוץ עם סמלי חג החנוכה | התקרית הקשה ארעה לאחר גל אזהרות של גורמים ישראליים מאפשרות של ניסיונות חיקוי של הפיגוע האכזרי במהלך חג החנוכה (בעולם)

1תגובות
התקרית הקשה (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

בצל ה המזעזע שאירע היום בסידני שבאוסטרליה, במהלכו נרצחו 15 איש, בקליפורניה נורו הערב (ראשון) על פי הדיווחים 20 יריות מרכב לעבר בית של יהודים שהיה מקושט מבחוץ עם סמלי חג החנוכה.

התקרית הקשה ארעה לאחר גל אזהרות של גורמים ישראליים מאפשרות של ניסיונות חיקוי של הפיגוע האכזרי במהלך חג החנוכה במקומות נוספים בעולם.

המל"ל הודיע כי מומלץ בתוקף להימנע מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים - בבתי כנסת, בתי חב״ד, מסיבות חנוכה וכדומה. בנוסף המליץ המטה לגלות ערנות סביב אתרים יהודים/ישראלים, ולדווח לכוחות הביטחון במידה וזוהה משהו חריג (אדם חשוד, חפץ חשוד).

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תרדו מסיר הבשר ותעלו לארץ לא מבינים רמזים יש פיגועים
ללא שם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר