חשש כבד תקרית אנטישמית נוספת: מטח יריות לעבר בית יהודים בקליפורניה | צפו בצל הפיגוע המזעזע שאירע באוסטרליה, בקליפורניה נורו הערב 20 יריות לעבר בית של יהודים שהיה מקושט מבחוץ עם סמלי חג החנוכה | התקרית הקשה ארעה לאחר גל אזהרות של גורמים ישראליים מאפשרות של ניסיונות חיקוי של הפיגוע האכזרי במהלך חג החנוכה (בעולם)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 23:41