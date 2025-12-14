אצטדיון סן סירו במילאנו, איטליה אינו רק אצטדיון כדורגל מפורסם, אלא גם יצירת אדריכלות יוצאת דופן. אחד האלמנטים המזוהים ביותר עם המבנה הוא מערכת הרמפות והגרמים הספירליים החיצוניים, שנבנו כדי להזרים עשרות אלפי אוהדים פנימה והחוצה ביעילות. אלא שמה שנולד כפתרון הנדסי קר, הפך עם השנים לטריק חזותי שמטריף את הרשת.

בלב האשליה עומד גרם מדרגות ספירלי גלילי, העוטף את גוף האצטדיון. כאשר הקהל עושה בו שימוש אינטנסיבי בעיקר ביציאה המונית בסיום משחק מתרחשת תופעה יוצאת דופן: לצופה מהצד נדמה כאילו האצטדיון עצמו מסתובב סביב צירו.

אבל למרות התחושה הברורה של תנועה, שום חלק מהמבנה אינו זז. האבן, הבטון והפלדה נותרים מקובעים לחלוטין. ההטעיה החזותית נוצרת אך ורק כתוצאה מתנועת האנשים.

כיצד זה עובד?

כאשר אלפי אוהדים יורדים במורד הרמפה הספירלית, הם נעים במעגל אחיד, באותו כיוון, בקצב דומה ובמרווחים כמעט קבועים. המוח האנושי, שמתקשה להפריד בין תנועה יחסית לתנועה מוחלטת, מבצע קיצור דרך תפיסתי: במקום לזהות תנועה של פרטים רבים על גבי מבנה קבוע, הוא "מייחס" את התנועה כולה לחפץ הגדול והדומיננטי ביותר בשדה הראייה.

תנועת הירידה המעגלית והמסונכרנת של ההמון גורמת למוח לפרש בטעות שהמדרגות ואפילו כל מעטפת האצטדיון מסתובבות בכיוון ההפוך. זהו מנגנון מוכר מתחום הפסיכולוגיה של הראייה, המכונה אשליית תנועה מדומה, אך כאן הוא מתרחש בקנה מידה גדול.