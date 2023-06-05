אירוע היסטורי נערך אמש בפילדלפיה שבארה"ב, כאשר אלפי בני תורה, ראשי ישיבות, רבנים מפורסמים ומאות גבירים, התאספו יחד להכיר ולהוקיר את לומדי התורה | שיאו של המעמד היה בעת שהנאום המרכזי, הגרמ"צ ברגמן - שנמצא בימי 'השבעה' על פטירת בנו עלה לנאום וההמונים זעקו "המקום ינחם" | תיעוד ענק (חרדים)
הלילה הזה לא הולכים לישון: רבבות התכנסו באיצטדיון באר שבע לאמירת סליחות המונית. אתר "כיכר השבת" העביר בשידור ישיר ומיוחד את המעמד במלואו. בשיאו של המעמד: זעקת "שמע ישראל" של ההמונים, התקיעה בשופר ומעמד "התרת נדרים". (חדשות)