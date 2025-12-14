ד"ר ניק נורוויץ, חוקר מבוסטון שהוכשר בהרווארד ובאוקספורד בתחום הבריאות המטבולית (חילוף החומרים), יצא למשימה קיצונית שנועדה לבחון את גבולות הגוף האנושי. במסגרת ניסוי תזונתי חסר תקדים, הוא "נכנס לדמות של דולפין" (כפי שתיאר זאת בעצמו) ואכל 1,000 דגי סרדין משומרים בתוך 30 ימים בלבד.

מטרת הדיאטה הקיצונית הייתה לבדוק האם אכילת סרדינים בלבד יכולה לחקות את היתרונות של צום, כולל ירידה בשומן ושיפור אריכות ימים, מבלי לפגוע במסת שריר.

נורוויץ שיבח את הסרדינים, הכוללים עור ועצמות, וכינה אותם "חטיף החלבון והמולטי-ויטמין של הטבע" וצרך כשלוש קופסאות שימורים ביום.

התוצאות, לדבריו, היו מדהימות: נורוויץ איבד שישה פאונד (2.72 ק"ג) במהלך הניסוי. בנוסף, הוא דיווח כי הדיאטה שיפרה את המיקוד, שרפה שומן ושימרה שריר, והוא חש סיבולת "בלתי מוגבלת" והרגיש "קל וחזק" בצורה יוצאת דופן.

השיא נרשם בבדיקות הדם שלו: רמות האומגה-3 שלו הרקיעו שחקים עד כדי כך ש"שברו את הסקאלה".

אך לניסוי הנועז היה מחיר חברתי כבד מנשוא. החיסרון המרכזי שדיווח עליו נורוויץ הוא שהוא החל להדיף ריח "כמו שוק דגים", למרות שהתקלח, צחצח שיניים ואף השתמש בבושם. נורוויץ (הנשוי) הודה כי הדבר היחיד שמונע ממנו להמשיך ולאכול סרדינים מדי יום כעת הוא החשש כי "יסיים כרווק".

נורוויץ ציין לעוקבים שלו, שמומלץ לא לנסות בבית, ויש להתייעץ תמיד עם רופא או תזונאי לפני כל תחילת ניסוי תזונתי.