המתין 40 דקות והתפרץ לפגישה: פוטין הביך את ראש ממשלת פקיסטן 

ראש ממשלת פקיסטן, שאהבז שריף, מצא את עצמו במרכז מבוכה בינלאומית במהלך פורום הבינלאומי לשלום ואמון באשגאבט, טורקמניסטן. שריף, שהיה אמור להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, המתין במשך כ-40 דקות, אך הפגישה התעכבה.

בינתיים, פוטין ונשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן האריכו את שיחתם בפורמט מצומצם, והמשלחת הפקיסטנית, ככל שחוסר הסבלנות גדל, החליטה להיכנס לפגישה שכבר הייתה בעיצומה. שהייתו של שריף בחדר נמשכה כעשר דקות בלבד עד שיצא.

התקרית מתרחשת ברקע של מתחים מתמשכים בין פקיסטן והודו, שהגיעו לשיאם בסכסוך ההודי-פקיסטני באפריל–מאי 2025. הסכסוך פרץ בעקבות הפיגוע בפאהלגם בג'אמו וקשמיר, שבו נהרגו 26 בני אדם, ופקיסטן והודו הגיבו אחת לשנייה בתגובה צבאית מוגבלת, כולל חילופי אש ומבצעים מוגדרים

רק בשבועות האחרונים, הכותרות בעולם בישרו על ביקור של פוטין בהודו, שבו ערך שיחות דו-צדדיות עם ראש הממשלה נרנדרה מודי. מה שהגביר את מדד הלחץ בצד הפקיסטני.

דיפלומטים ציינו כי ההחלטה של שריף להיכנס לפגישה באמצע השיחה הייתה ניסיון למנוע הופעה של פקיסטן כ“מדינת נישה” בזירה הבינלאומית, אך האירוע עורר תגובות מביכות בקרב כמה מנהיגים והדגיש את המורכבות הדיפלומטית של פקיסטן.