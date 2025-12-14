כיכר השבת
מבוכה דיפלומטית

המתין 40 דקות והתפרץ לפגישה: פוטין הביך את ראש ממשלת פקיסטן 

אירוע דיפלומטי משפיל: ראש ממשלת פקיסטן שאהבז שריף המתין במשך כ-40 דקות לפגישה מתוכננת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין - לבסוף התפרץ לפגישה סגורה של פוטין וארדואן (חדשות בעולם)

התפרץ לפגישה ראש ממשלת פקיסטן (צילום: מסך)

ראש ממשלת פקיסטן, שאהבז שריף, מצא את עצמו במרכז מבוכה בינלאומית במהלך פורום הבינלאומי לשלום ואמון באשגאבט, טורקמניסטן. שריף, שהיה אמור להיפגש עם נשיא רוסיה , המתין במשך כ-40 דקות, אך הפגישה התעכבה.

בינתיים, פוטין ונשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן האריכו את שיחתם בפורמט מצומצם, והמשלחת הפקיסטנית, ככל שחוסר הסבלנות גדל, החליטה להיכנס לפגישה שכבר הייתה בעיצומה. שהייתו של שריף בחדר נמשכה כעשר דקות בלבד עד שיצא.

View post on X

התקרית מתרחשת ברקע של מתחים מתמשכים בין פקיסטן והודו, שהגיעו לשיאם בסכסוך ההודי-פקיסטני באפריל–מאי 2025. הסכסוך פרץ בעקבות הפיגוע בפאהלגם בג'אמו וקשמיר, שבו נהרגו 26 בני אדם, ופקיסטן והודו הגיבו אחת לשנייה בתגובה צבאית מוגבלת, כולל חילופי אש ומבצעים מוגדרים

רק בשבועות האחרונים, הכותרות בעולם בישרו על ביקור של פוטין בהודו, שבו ערך שיחות דו-צדדיות עם ראש הממשלה נרנדרה מודי. מה שהגביר את מדד הלחץ בצד הפקיסטני.

דיפלומטים ציינו כי ההחלטה של שריף להיכנס לפגישה באמצע השיחה הייתה ניסיון למנוע הופעה של פקיסטן כ“מדינת נישה” בזירה הבינלאומית, אך האירוע עורר תגובות מביכות בקרב כמה מנהיגים והדגיש את המורכבות הדיפלומטית של פקיסטן.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

