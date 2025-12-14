צניחת שגרה שתוכננה מעל צפון קווינסלנד, אוסטרליה, הפכה למאבק מחריד על החיים. במהלך טיסת 'ססנה קרוואן' שנשאה 17 צנחנים לגובה של כ־15,000 רגל לצורך קפיצת מבנה, השתבשה במהירות, לפתע מצנח החירום של הצנחן המנוסה אדריאן פרגוסון נפתח בטעות והסתבך בזנב המטוס.

הרגע המסוכן החל כאשר ידית מצנח החירום נתפסה במדף הכנף בזמן יציאתו של פרגוסון מהמטוס, וגרם לפריסה לא מתוכננת של המצנח. המשיכה הפתאומית גרמה לנזק משמעותי באיזון המטוס, כאשר המצנח נכרך סביב חלקו האחורי והותיר את הצנחן תלוי מתחת למטוס.

הפריסה האגרסיבית אף העיפה את מפעיל המצלמה שהיה על הסיפון לנפילה חופשית, והוא נפצע באורח קל.

בעוד 13 צנחנים נוספים נטשו את המטוס הפגוע, הטייס נאלץ להיאבק כדי לשמור על יציבותו. הוא דיווח על רעידות קשות במערכות הבקרה וציין כי נדרש מאמץ פיזי חריג כדי להחזיק את המטוס ישר, לאחר שמערכת הקיזוז הקדמית נתקעה.

פרגוסון, בעל ניסיון של יותר מ־2,000 צניחות, נאבק להשתחרר כשהוא תלוי בזרם האוויר. בתוך כ-50 שניות בלבד הוא שלף סכין וו וחתך 11 חבלים מהמצנח הסבוך, מה שאפשר לו ליפול חזרה לנפילה חופשית, לפרוס את המצנח הראשי ולנחות בבטחה עם פציעות קלות בלבד ברגליו.

הטייס, שהכריז על קריאת מצוקה, הצליח לבסוף להשתלט על המטוס ולבצע נחיתה בטוחה. למרות הנזק החמור לזנב המטוס.