נְקֹם נִקְמַת דָּם עֲבָדֶיךָ

טרגדיה איומה באוסטרליה: אחד הנרצחים בפיגוע הוא שליח חב"ד | כל הפרטים

בפיגוע הרצחני במסיבת חנוכה בחוף בעיר סידני שבאוסטרליה, נרצחו לפחות 11 יהודים, שהגיעו לחגוג עם בית חב"ד | אחד הנרצחים במקום, הוא שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר הי"ד (חדשות, דיין האמת)

הרב אלי שלאנגר הי"ד (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

הטבח הנורא בסידני שבאוסטרליה: לפני זמן קצר (ראשון) הגיעה הבשורה הקשה על קביעת מותו של שליח המקומי הרב אלי שלאנגר הי"ד.

לקראת השעה 10 שעון ישראל, התקבלו דיווחים על שני חמושים שפתחו במסע ירי לעבר מסיבת חב"ד בחוף בונדיי שבסידני.

במקום היו קרוב לאלפיים יהודים שהגיעו להשתתף במסיבת חנוכה גדולה שנערכה על החוף בסידני שבאוסטרליה.

על פי הדיווחים, נכון לעכשיו יש 11 הרוגים במתקפת הירי ועוד עשרות פצועים, בין ההרוגים; שליח חב"ד המקומי הרב אלי שלאנגר הי"ד וילד בן 11 מהקהילה המקומית.

הרב שלאנגר, פעל במשך שנים רבות בשליחות במקום. מכריו מספרים ל'כיכר השבת': "הוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מתוך מסירות נפש של ממש. זהו אובדן גדול ובלתי נתפס".

יצוין, כי לפני מספר שבועות, הרב אלי הי"ד, קיים ערב זיכרון מיוחד עבור השלוחים שנרצחו במומביי שבהודו, הרב גבריאל ורבקי הולצברג הי"ד וכן לשליח הרב צבי קוגן, שנרצח לא מכבר באיחוד האמירויות. בתמונה בראש הכתבה, נראה הרב אלי בברית לבנו שנערכה רק לפני מספר שבועות.

ההודעה ברשתות החברתיות על ערב הזיכרון לשלוחים שנרצחו

הציבור נקרא לעורר רחמי שמיים ולהרבות בתפילות ובתחנונים עבור הפצועים שנפצעו בטבח הנורא:

יעקב בן עטל

חיה מושקא בת שטערנא שרה

יוסף בן שטרנא שרה

ראובן בן מניה

יעקב דב בן פנינה

פייבל אליעזר בן דאברא ביילא

יעקב הלוי בן מרים

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

