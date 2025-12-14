ראש ממשלת אוסטרליה בזירת האירוע האנטישמי בבית הכנסת. "לא עשו דבר" ( צילום: באדיבות המצלם )

האנטישמיות הקשה בשנתיים האחרונות באוסטרליה הרימה שוב ושוב את ראשה, כאשר הממשלה לא עשתה דבר כנגד זה ואף הודיעה כי תתמוך בהקמת מדינה פלסטינית. היום (ראשון) שרים ופוליטיקאים בכירים, מאשימים את הממשלה האוסטרלית בטבח הנורא שהתרחש במסיבת חנוכה בבית חב"ד.

השר למאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, כתב: "בשעה האחרונה קיימתי רצף שיחות עם ראשי הקהילה היהודית באוסטרליה, בעקבות פיגוע הטרור הקשה והחמור ביותר שאירע אי פעם נגד הקהילה היהודית במדינה. עשרות רבות של נפגעים ובתוכם הרוגים ופצועים. אני שולח תנחומים בשם מדינת ישראל למשפחות הנרצחים, ואיחולי החלמה מהירה ושלמה לפצועים הרבים". השר שיקלי מאשים: "כאשר אנטישמיות מנורמלת, וכאשר מתקפות חוזרות ונשנות נגד הקהילה היהודית מתקבלות בשתיקה או בהכלה, מתקפת טרור כזו, למרבה הצער, אינה הפתעה. ממשלה שנרמלה חרמות על יהודים רק משום היותם יהודים, שנרמלה צעדות שבהן הונפו דגלי אל קאעידה, אש״ף וחמאס, ושבמשך שנתיים לא נקפה אצבע מול תקריות אנטישמיות חמורות, נושאת באחריות מלאה למראות המחרידים שאליהם נחשפנו היום". לסיום הוא כתב: "משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ערוך ומוכן, והציע את מלוא הסיוע והתמיכה לקהילה היהודית באוסטרליה בשעות קשות אלה". הטבח בסידני: בנו של ח"כ מהקואליציה היה במקום עם משפחתו; "הם בסדר" דוד הכהן | 12:53 ח"כ מאיר פרוש הגיב על הפיגוע ואמר: "יחד עם כל עם ישראל אני עוקב בדאגה רבה אחר הדיווחים על פיגוע הטרור הנפשע בסידני. שוב מוכח כיצד שלוחי חב"ד משלמים מחירים כבדים על פעילותם למען חיזוק יהדות התפוצות. מירושלים עיר הקודש אנו מתפללים עבור הנפגעים באירוע הקשה". שר העלייה והקליטה, אופיר סופר התייחס לפיגוע בסידני באירוע לכבוד חיילים עולים בבית הנשיא ואמר: "הרגשנו וחשנו את האנטישמיות העזה כנגד הקהילה היהודית באוסטרליה. ליבנו עם הקהילה ואנחנו מחזקים את ידייה״.

השר סופר, היום ( צילום: דוברות )

שר החוץ גדעון סער: "אני מזועזע ממתקפת הירי הרצחנית באירוע חנוכה בסידני באוסטרליה. ‏אלה התוצאות של ההשתוללות האנטישמית ברחובות אוסטרליה בשנתיים האחרונות עם הקריאות האנטישמיות והמסיתות Globalise the Intifada שהתממשו היום. ‏על ממשלת אוסטרליה, שקיבלה אינספור סימנים מקדימים, להתעשת!".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "כמו כל יהודי בעולם - מזועזע מהפיגוע הרצחני נגד אחינו ואחיותינו בסידני שבאוסטרליה ויחד עם כל אזרחי ישראל שולח חיבוק מכל הלב לקהילה היהודית בעיר. צריך לומר את האמת מבלי לייפות את הדברים: ההכרה של אוסטרליה במדינה פלסטינית הייתה אישור רשמי למחבלים הארורים לפגע ביהודים. דם אחינו ואחיותינו עליכם".

שר החינוך יואב קיש: ״‏מזועזע עמוקות מהפיגוע האנטישמי הקשה באוסטרליה. כיהודי, הלב נשבר מול הסיפורים והתיעודים מהאירוע הרצחני. ‏ההחלטה של ממשלת אוסטרליה להכיר במדינה פלסטינית שידרה מסר נורא, שלצערי אנו רואים היום את תוצאותיו. ‏מדינת ישראל מחבקת ותתמוך בקהילה היהודית בסידני ברגעים הקשים ביותר״.

חה״כ שלי טל מירון (יש עתיד): "ברגעים האלה, אל מול התמונות הקשות שמגיעות אלינו מאוסטרליה ליבי כולו עם הקהילה היהודית והישראלית בסידני. אני מתפללת עבור הפצועים והמשפחות שנשברו ברגע. העלייה באנטישמיות ובפגיעה ביהודים וישראלים ברחבי העולם, ובאוסטרליה בפרט, היא מדאיגה, מסוכנת ואי אפשר להשלים איתה. אני קוראת לממשלת אוסטרליה למצות את מלוא חומרת הדין עם היורים שביצעו פשע שנאה אנטישמי מזעזע".

השר לשעבר נפתלי בנט מגיב על טבח חנוכה בסידני ומטיל אחריות ישירה על ממשלת אוסטרליה: ״הכתובת הייתה על הקיר. ממשלת אוסטרליה נושאת באחריות. התכנסות חגיגית יהודית הפכה לזירת טרור. לפני זמן קצר דיברתי עם מנהיגי הקהילה היהודית, הם זועמים ומפחדים".

עוד אמר בנט: "במשך חודשים, הם הזהירו מפני עלייה באנטישמיות. הכתובת הייתה על הקיר והיא זכתה להעלמת עין מהממשלה. אני דורש מממשלת אוסטרליה לפעול מיידית כדי להגן על הקהילות היהודיות ולהתמודד עם האנטישמיות במלוא החומרה. יהודים לא צריכים לחשוש לחייהם בשום מקום, כולל באוסטרליה. שולח את תנחומיי למשפחות ההרוגים ומתפלל לשלום הפצועים. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו.״