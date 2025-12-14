הופעתו של כוכב הכדורגל ליאונל מסי בהודו הסתיימה בכאוס ביום שישי, כאשר הכוכב עזב את הבמה לאחר רק 20 דקות, הרבה פחות מהמתוכנן. האירוע הפך במהרה לסצנה של מהומות ושל תסיסה בקרב הקהל המקומי.

אלפי אוהדים, שחלקם שילמו סכומים שהגיעו עד ל-12,000 רופי כדי לחזות בכוכב ארגנטינה, טענו כי לא הצליחו לראות אותו כראוי. מסי צעד לזמן קצר על הדשא, אך היה מוסתר ברובו על ידי פקידים וסלבריטאים. לאחר שהוא לווה החוצה על ידי אנשי האבטחה אחרי כ-20 דקות בלבד, הפך הקהל המאוכזב לעוין.

הזעם התפרץ בעוצמה חסרת מעצורים: חלקים מהקהל קרעו מושבים מהיציעים, ומיד לאחר מכן החלו ליידות אל עבר המגרש כיסאות פלסטיק ובקבוקי מים.

התומכים הזועמים, השחיתו שלטי פרסום, פרצו בכוח דרך גדרות האבטחה והסתערו אל הדשא. תמונות מהאירוע הציגו אוהדים במחאה רוכבים על עמודי השער, בניסיון לגרום נזק נוסף בטרם כוחות הביטחון המופתעים הצליחו להבריחם.

בעקבות האירוע הדרמטי, בו נכחו עשרות אלפים, ראש ממשלת מערב בנגל, מאמטה בנרג'י, הביעה "זעזוע עמוק" והתנצלה על "הניהול הכושל". הרשויות עצרו את מארגן האירוע הראשי ובוחנות אפשרויות להחזר כספי לרוכשי הכרטיסים.