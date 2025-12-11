כיכר השבת
עורר סערה

הסנאטור הפולני התעמת פיזית עם העיתונאית בשידור חי; "יש לה בוטן במקום מוח"

תקרית חריגה שארעה באולפן טלוויזיה בפולין עוררה סערה ציבורית | במהלך ראיון בשידור חי, הסנאטור סקורקייביץ', חבר מפלגת האופוזיציה "החוק והצדק", הגיב בעוצמה וטען שהעיתונאית "מתנהגת כאילו יש לה בוטן במקום מוח" | העימות הידרדר כאשר סקורקייביץ' התקרב לעבר העיתונאית ונגע במיקרופון שלה (בעולם)

העימות יוצא הדופן (צילום מסך)

תקרית חריגה שארעה באולפן טלוויזיה בפולין עוררה אתמול (רביעי) סערה ציבורית, לאחר שעימות בין הסנאטור וויאצ'ך סקורקייביץ' לבין העיתונאית ג'וסטינה דוברוש-אורץ' גלש להעלבות ואף למגע פיזי מול המצלמות.

האירוע התרחש במהלך ראיון בשידור חי, שבו הציבה העיתונאית שאלה בנוגע להיעדרותה של פולין מהשיחות שקיימו מדינות אירופה ואוקראינה על תוכניות שלום לסיום המלחמה. היא טענה כי ניצול קשריו של נשיא פולין קרול נברוצקי עם היה יכול לחזק את השפעת ורשה על עמדת ארצות הברית מול רוסיה.

הסנאטור סקורקייביץ', חבר מפלגת האופוזיציה "החוק והצדק", הגיב בעוצמה כבר בתחילת הדברים, והאשים את העיתונאית ב'בלבול מושגים', ובחוסר הבחנה בין הסיוע הצבאי לאוקראינה לבין הקשרים הדיפלומטיים הדו-צדדיים.

דוברוש-אורץ' לא הסתפקה בתשובתו ושאלה שוב בנושא עמדתו של טראמפ, מה שהוביל את השיחה להסלמה. ברגע טעון במיוחד, הטיח בה הסנאטור כי היא "מתנהגת כאילו יש לה בוטן במקום מוח". היא הגיבה בתקיפות והאשימה אותו בשימוש מניפולטיבי בעובדות ובניסיון להטעות את הציבור.

בשלב זה הידרדר העימות כאשר סקורקייביץ' התקרב לעבר העיתונאית ונגע במיקרופון שלה, מה שנראה כניסיון להשתיק אותה. דוברוש-אורץ' מחתה מיד, קראה לו לא לגעת בה והדגישה כי הוא מפר את המרחב האישי שלה. הסנאטור ניסה להרגיע את האווירה, אך היא השיבה בחדות כי דווקא הוא חצה את הגבול, והודיעה על סיום הראיון.

התקרית הפכה לנושא המרכזי בשיח התקשורתי בפולין, וחברי אופוזיציה רבים התייחסו אליה כסימן נוסף להעמקת הקרע בין הפוליטיקה לכלי התקשורת. רבים הצביעו על רגישותם של יחסי השלטון והעיתונות במדינה, במיוחד על רקע ההיסטוריה של מפלגת "החוק והצדק", שהובילה לאורך השנים מהלכים שהוגדרו כפגיעה בעצמאות התקשורת ובמערכת המשפט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר