תקרית חריגה שארעה באולפן טלוויזיה בפולין עוררה אתמול (רביעי) סערה ציבורית, לאחר שעימות בין הסנאטור וויאצ'ך סקורקייביץ' לבין העיתונאית ג'וסטינה דוברוש-אורץ' גלש להעלבות ואף למגע פיזי מול המצלמות.

האירוע התרחש במהלך ראיון בשידור חי, שבו הציבה העיתונאית שאלה בנוגע להיעדרותה של פולין מהשיחות שקיימו מדינות אירופה ואוקראינה על תוכניות שלום לסיום המלחמה. היא טענה כי ניצול קשריו של נשיא פולין קרול נברוצקי עם הנשיא טראמפ היה יכול לחזק את השפעת ורשה על עמדת ארצות הברית מול רוסיה.

הסנאטור סקורקייביץ', חבר מפלגת האופוזיציה "החוק והצדק", הגיב בעוצמה כבר בתחילת הדברים, והאשים את העיתונאית ב'בלבול מושגים', ובחוסר הבחנה בין הסיוע הצבאי לאוקראינה לבין הקשרים הדיפלומטיים הדו-צדדיים.

דוברוש-אורץ' לא הסתפקה בתשובתו ושאלה שוב בנושא עמדתו של טראמפ, מה שהוביל את השיחה להסלמה. ברגע טעון במיוחד, הטיח בה הסנאטור כי היא "מתנהגת כאילו יש לה בוטן במקום מוח". היא הגיבה בתקיפות והאשימה אותו בשימוש מניפולטיבי בעובדות ובניסיון להטעות את הציבור.

בשלב זה הידרדר העימות כאשר סקורקייביץ' התקרב לעבר העיתונאית ונגע במיקרופון שלה, מה שנראה כניסיון להשתיק אותה. דוברוש-אורץ' מחתה מיד, קראה לו לא לגעת בה והדגישה כי הוא מפר את המרחב האישי שלה. הסנאטור ניסה להרגיע את האווירה, אך היא השיבה בחדות כי דווקא הוא חצה את הגבול, והודיעה על סיום הראיון.

התקרית הפכה לנושא המרכזי בשיח התקשורתי בפולין, וחברי אופוזיציה רבים התייחסו אליה כסימן נוסף להעמקת הקרע בין הפוליטיקה לכלי התקשורת. רבים הצביעו על רגישותם של יחסי השלטון והעיתונות במדינה, במיוחד על רקע ההיסטוריה של מפלגת "החוק והצדק", שהובילה לאורך השנים מהלכים שהוגדרו כפגיעה בעצמאות התקשורת ובמערכת המשפט.