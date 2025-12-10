כיכר השבת
השוטרים שמרו על הגנב שבלע תכשיט במשך שישה ימים - הסבלנות השתלמה

משטרת ניו זילנד הודיעה כי הצליחה להשיב תליון יוקרתי, שחשוד בגניבה בלע בתוך חנות תכשיטים באוקלנד | אחרי שישה ימים שבהם שוטרים שמרו עליו מסביב לשעון, התליון יצא מגופו באופן טבעי (בעולם)

התכשיט הגנוב (צילום: New Zealand Police )

משטרת ניו זילנד הודיעה כי הצליחה להשיב תליון יוקרתי, שחשוד בגניבה בלע בתוך חנות תכשיטים באוקלנד.

אחרי שישה ימים שבהם שוטרים שמרו עליו מסביב לשעון, התליון יצא מגופו באופן טבעי – ללא כל צורך בהתערבות רפואית.

התליון, יצירה נדירה מסוג Fabergé שהופקה במהדורה מוגבלת של 50 יחידות בלבד, עשוי זהב, מצופה אמייל ירוק ומעוטר ב-183 יהלומים ושני ספירים. תג המחיר בתליון שמצאה המשטרה נותר שלם: 33 אלף דולר ניו־זילנדי, שהם כ-19 אלף דולר אמריקני.

החשוד, בן 32, נעצר ב-28 בנובמבר בתוך חנות Partridge Jewelers מיד לאחר הגניבה. למחרת הובא לבית המשפט אך לא מסר כל תגובה להאשמות. מאז נשאר במעצר, כאשר שוטרים השגיחו עליו ללא הפסקה עד שהראיה הקריטית "יצאה לאור".

במשטרה הסבירו כי מאחר שהחשוד נמצא במעצר, קיימת אחריות לדאוג לבריאותו ולוודא שהראיה תוחזר בשלמותה. כעת, לאחר שהתליון נמצא, החשוד צפוי לשוב לבית המשפט המחוזי של אוקלנד ביום שני הקרוב. בינתיים הוא ממשיך לשהות במעצר.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סיפור מהתחת
בשט

