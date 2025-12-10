האיש העשיר ביותר בעולם, אילון מאסק, הפתיע את הציבור בסדרת הצהרות נדירות על אמונה ורוחניות. בראיון לפודקאסט של קייטי מילר, רעייתו של סגן ראש הסגל בבית הלבן, נאלץ מאסק להתמודד עם שאלת השאלות - והשיב באופן שיצר סערה מיידית ברשתות ובתקשורת.

כאשר נשאלה השאלה הישירה: "למי אתה מצפה הכי הרבה?" מאסק סיפק תשובה מפתיעה: "לבורא". מילר לא ויתרה והקשתה עליו לגבי עמדתו לגבי אלוהים, ומאסק חיזק את המסר המסתורי: "אלוקים הוא הבורא".

הדרמה הגיעה לשיאה כשמילר ניסתה לברר אם מאסק מחזיק באמונה דתית קונבנציונלית: "אתה לא מאמין באלוקים, נכון?". בתגובה חכמה ומחושבת, השיב מאסק: "אני מאמין שהיקום הזה הגיע ממשהו; לאנשים יש תוויות שונות".

הצהרותיו האחרונות מצטרפות לאסופה קודמת של רעיונות דומים, כמו אלו שהשמיע ב-2024 בראיון עם ג'ורדן פיטרסון, שם הבהיר כי אינו "אדם דתי במיוחד", אך מתייחס לעצמו כ"נוצרי תרבותי".

דמותו של מאסק, שבדרך כלל מזוהה עם טכנולוגיה וכסף, ולפתע שיתף את השקפתו הרוחנית זכתה מיד לתהודה נרחבת ברשתות החברתיות.

רגע לפני ההרהורים על רוחניות, הפודקאסט נכנס גם לנושאים שבדרך כלל מטילים צל על דמותו הציבורית של מאסק. בין היתר דיבר על התנסותו ב־DOGE, גוף ממשלתי שנועד לצמצום הוצאות פדרליות, אך שהכישלון בו היה בולט.

מאסק הסביר כי ההגדרה של DOGE נולדה מהצעות באינטרנט ולא ממקור רשמי, וכי הצלחתו הייתה מוגבלת. לדבריו, לו היה יכול להתחיל מחדש, הוא מעדיף להשקיע בחברותיו הפרטיות מאשר להתמודד עם ביקורת פוליטית.

הראיון כלל גם התייחסות למעשים אלימים שהתרחשו בעקבות מעורבותו הפוליטית, כמו ונדליזם ברכבי Tesla, כאשר מאסק תיאר את המתרחש כמקרה של קיצוניים חריגים.

מעבר לפוליטיקה ורוחניות, השיחה נגעה גם לטכנולוגיה, חלל ובינה מלאכותית. מאסק שיתף את שאיפותיו דרך חברותיו השונות, הדגיש את חזונו לעתיד חקר החלל, והרחיב על מעורבותו ב־xAI, מיזם הבינה המלאכותית שלו, שהפך למוקד עניין עולמי.