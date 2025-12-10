כיכר השבת
נהג או טייס?

אימה בכביש המהיר: מטוס קל צלל אל תוך התנועה והתנגש בעוצמה ברכב חולף | צפו

מטוס קטן ביצע נחיתת חירום ישירה בכביש ראשי בפלורידה והתנגש ברכב נוסע | רגעי האימה נלכדו במצלמות הרכב בזמן אמת (חדשות בעולם)

המטוס מתנגש ברכב (צילום: רשתות חברתיות )

דרמה עוצרת נשימה התרחשה בכביש 95-I במחוז ברוורד, פלורידה, כאשר מטוס קטן ביצע נחיתת חירום ישירות לתוך התנועה. התיעוד הדרמטי, שצולם במצלמת רכב בנתיב המהיר באזור מלבורן–ויירה בליל יום שני, חשף את רגעי האימה: המטוס הופיע לפתע מול המצלמה, ירד נמוך, והתנגש בכלי רכב שנסע לפניו.

המטוס מדגם Beechcraft 55, נאלץ לנחות לאחר שהטייס, גבר בן 27 מאורלנדו, דיווח על בעיות מנוע. המטוס התנגש ברכב טויוטה בו נהגה אישה בת 57.

הרכב והמטוס לאחר התאונה (צילום: מסך)

למרות עוצמת ההתנגשות, האישה נלקחה לבית החולים עם פציעות קלות בלבד. הטייס והנוסע שישבו במטוס לא נפגעו וסירבו לפינוי רפואי. שני הכלים ספגו נזק משמעותי, והמטוס נעצר לבסוף במרכז שטח ההפרדה של הכביש.

רשויות התעופה הפדרליות (FAA) הודיעו כי יחקרו את נסיבות התקרית הבלתי-יאמנה. אירוע זה התרחש שעות ספורות בלבד לאחר שמטוס קל נוסף נאלץ לבצע נחיתת חירום במקום אחר בפלורידה (דה-לנד), אירוע בו נפצעו שני בני אדם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

