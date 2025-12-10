המטוס מתנגש ברכב ( צילום: רשתות חברתיות )

דרמה עוצרת נשימה התרחשה בכביש 95-I במחוז ברוורד, פלורידה, כאשר מטוס קטן ביצע נחיתת חירום ישירות לתוך התנועה. התיעוד הדרמטי, שצולם במצלמת רכב בנתיב המהיר באזור מלבורן–ויירה בליל יום שני, חשף את רגעי האימה: המטוס הופיע לפתע מול המצלמה, ירד נמוך, והתנגש בכלי רכב שנסע לפניו. המטוס מדגם Beechcraft 55, נאלץ לנחות לאחר שהטייס, גבר בן 27 מאורלנדו, דיווח על בעיות מנוע. המטוס התנגש ברכב טויוטה בו נהגה אישה בת 57.

הרכב והמטוס לאחר התאונה ( צילום: מסך )

למרות עוצמת ההתנגשות, האישה נלקחה לבית החולים עם פציעות קלות בלבד. הטייס והנוסע שישבו במטוס לא נפגעו וסירבו לפינוי רפואי. שני הכלים ספגו נזק משמעותי, והמטוס נעצר לבסוף במרכז שטח ההפרדה של הכביש.

רשויות התעופה הפדרליות (FAA) הודיעו כי יחקרו את נסיבות התקרית הבלתי-יאמנה. אירוע זה התרחש שעות ספורות בלבד לאחר שמטוס קל נוסף נאלץ לבצע נחיתת חירום במקום אחר בפלורידה (דה-לנד), אירוע בו נפצעו שני בני אדם.