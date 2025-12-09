הקונגרס האמריקאי מפעיל לחץ חסר תקדים על ממשל טראמפ באמצעות הגבלת תקציב הנסיעות של מזכיר ההגנה פיט הגסת' (Pete Hegseth), זאת במטרה לאלץ את הפנטגון לשחרר וידאו לא ערוך של "תקיפת כפל" קטלנית שאירעה ב-2 בספטמבר בים הקריבי.

התקיפה, שבה בוצעה מכה שנייה על כלי שיט שכבר נפגע, גבתה את חייהם של שני ניצולים שנאחזו בשרידי הסירה הבוערת, והעלתה שאלות חוקיות קשות לגבי מלחמת הממשל בספינות החשודות בהברחת סמים.

אמצעי הלחץ הוטמן בטיוטת חוק הוצאות הביטחון השנתי, הצפוי לעבור בתמיכה דו-מפלגתית. הסעיף קובע כי משרדו של הגסת' יוכל להוציא רק שלושה רבעים מתקציב הנסיעות המאושר לשנת 2026, עד שיספק לוועדות הכוחות המזוינים את כל "הווידאו הלא ערוך של תקיפות שבוצעו נגד ארגוני טרור מוגדרים באזור האחריות של הפיקוד הדרומי של ארה"ב".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נשאל שוב ושוב על שחרור הסרטון. לאחר שביום רביעי אמר כי "אני לא יודע מה יש להם, אבל מה שיהיה להם, אנחנו בהחלט נשחרר, אין בעיה", הוא חזר בו חמישה ימים לאחר מכן: "אני לא אמרתי את זה. אתה אמרת את זה, אני לא אמרתי את זה."

שרים בממשל טראמפ הפגינו תצוגת כוח מרשימה בשדה התעופה | צפו אריה רוזן | 17:45

טראמפ הבהיר כי הוא מעביר את ההחלטה למזכיר ההגנה, ואמר: "מה שפיט הגסת' רוצה לעשות, זה בסדר מבחינתי." הגסת' עצמו לא התחייב לשחרור הסרטון, ואמר רק כי "אנחנו בודקים את התהליך, ונראה."

התקיפה השנייה נתונה למחלוקת חריפה בקרב מומחים משפטיים וחברי קונגרס. מומחים טוענים כי חוקי המלחמה מחייבים את הצדדים הלוחמים לאסוף ניצולים פצועים במקום לתקוף אותם שוב. הבית הלבן מצידו טוען כי פעל במסגרת חוקי העימות המזוין, וכי את ההתקפה השנייה הורה אדמירל בצי, ולא מזכיר ההגנה.

בכירים בקונגרס שהוצג להם הווידאו בסיווג גבוה הציגו עמדות מנוגדות: הדמוקרט ג'ים היימס אמר כי הוא "מצא את הסרטון של ההתקפה השנייה מטריד מאוד, מאוד", בעוד הסנאטור הרפובליקני טום קוטון כינה את התקיפות "חוקיות לחלוטין ונחוצות".

טראמפ הצדיק את המבצעים באזור, ואמר כי כל סירה שהוטבעה הצילה 25,000 חיי אמריקאים, והצהיר כי סחר הסמים בים לארה"ב כמעט ונפסק לחלוטין. הגסת', יחד עם מזכיר המדינה מרקו רוביו ויו"ר המטות המשולבים, צפויים לתדרך בכירי קונגרס בנושא היום אחר הצהריים (שעון מקומי).