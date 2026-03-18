רצח המוני בחג האש

תיעוד: חגיגות הנורוז ברחובות איראן הלילה - והטבח שביצע המשטר לאחר דקות

מדיווחים המגיעים מאיראן עולה כי כוחות באסיג' וביטחון פנים ירו למוות במספר אזרחים שקיימו אתמול חגיגות לרגל חג הנורוז האיראני | המשטר הוציא הנחייה מקדימה לפיה קיום חגיגות רחוב ייחשב לפשע (חדשות)

החגיגה שהסתיימה בטבח
החגיגה שהסתיימה בטבח| צילום: צילום: רשתות חברתיות
החגיגה שהסתיימה בטבח (צילום: רשתות חברתיות)

דיווחים ב מעלים כי כוחות המשטר ירו למוות באזרחים שהתאספו כדי לחגוג את חג הנורוז האיראני סביב מדורות ברחובות הערים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראים איראנים מתאספים סביב מדורה, כאשר לפתע נשמעים קולות ירי וההמון בורח מהמקום.

על פי העדות שהביא גורם אופוזיציה איראני גולה, כוחות הביטחון של המשטר האסלאמי השתמשו במקלעים כבדים וברובי צלפים של DShKM כדי לירות לעבר בנייני מגורים ורצחו באופן אקראי אנשים בעיר הלילה.

הרצח ההמוני התרחש לאחר שהמשטר איים באופן מפורש כי חגיגות הרחוב נאסרו השנה, וכי מי שיקיים אותן בכל זאת ייחשב לבוגד.

למרות חסימת האינטרנט במדינה מתחילת המבצע, כמה סרטונים מהתקרית בחגיגות הנורוז הגיעו לרשתות.

כוחות המשטר אחרי הטבח במקום
כוחות המשטר אחרי הטבח במקום| צילום: צילום: רשתות חברתיות
כוחות המשטר אחרי הטבח במקום (צילום: רשתות חברתיות)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

