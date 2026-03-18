דיווחים באיראן מעלים כי כוחות המשטר ירו למוות באזרחים שהתאספו כדי לחגוג את חג הנורוז האיראני סביב מדורות ברחובות הערים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות, נראים איראנים מתאספים סביב מדורה, כאשר לפתע נשמעים קולות ירי וההמון בורח מהמקום.

על פי העדות שהביא גורם אופוזיציה איראני גולה, כוחות הביטחון של המשטר האסלאמי השתמשו במקלעים כבדים וברובי צלפים של DShKM כדי לירות לעבר בנייני מגורים ורצחו באופן אקראי אנשים בעיר הלילה.

הרצח ההמוני התרחש לאחר שהמשטר איים באופן מפורש כי חגיגות הרחוב נאסרו השנה, וכי מי שיקיים אותן בכל זאת ייחשב לבוגד.

למרות חסימת האינטרנט במדינה מתחילת המבצע, כמה סרטונים מהתקרית בחגיגות הנורוז הגיעו לרשתות.