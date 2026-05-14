הישג דיפלומטי חשוב

הצהרה דרמטית: הבית הלבן חושף את עמדתה של סין בנוגע לגרעין האיראני

בעוד הנשיא טראמפ שוהה בביג'ינג לרגל ביקור מדיני היסטורי עם הנשיא שי, הבית הלבן שחרר הבוקר הצהרה מדינית דרמטית בה הובהרה עמדתה של סין בנוגע לאיראן | ברקע הסגירה של מצרי הורמוז על ידי ארה"ב ואיראן, זו עמדתה של סין בנוגע לגרעין (חדשות) 

טראמפ ושי בבייג'ין (צילום: הבית הלבן)

הבית הלבן פרסם לפני זמן קצר (חמישי) הצהרה קצרה ברקע ביקורו של נשיא ארה"ב ל. בסוף ההודעה נטען כי סין וארה"ב הסכימו שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני אי פעם בעתיד.

"לנשיא היה פגישה טובה עם נשיא סין שי. שני הצדדים דנו בדרכים לשיפור שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי מדינותינו, כולל הרחבת גישת השוק לעסקים אמריקאים לסין והגדלת ההשקעות הסיניות בתעשיות שלנו", אמר נשיא ארה"ב.

"מנהיגים מרבות מהחברות הגדולות ביותר בארצות הברית הצטרפו לחלק מהפגישה. הנשיאים גם הדגישו את הצורך לבנות על ההתקדמות בסיום זרימת חומרי הפנטניל לארצות הברית, כמו גם להגדלת הרכישות הסיניות של תוצרת חקלאית אמריקאית".

בנוגע למלחמה עם - בעלת בריתה של סין, נכתב כי שני הצדדים הסכימו כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כדי לתמוך בזרימה חופשית של אנרגיה".

החלק הדרמטי בהודעת הבית הלבן נשמר לסוף ההודעה, שם נטען כי "הנשיא שי גם הבהיר את התנגדותה של סין למיליטריזציה של המצר ולכל מאמץ לגבות אגרה על השימוש בו, והוא הביע עניין ברכישת נפט אמריקאי נוסף כדי להפחית את תלותה של סין במצר בעתיד".

לסיכום, קבע כאמור הבית הלבן כי "שתי המדינות הסכימו כי איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני."

מדובר בהצלחה דיפלומטית לא מבוטלת של הביקור האמריקני בסין, כאשר האחרונה ידועה כאחת מבעלת בריתה הקרובות ביותר של איראן.

איראן, דונלד טראמפ, סין

