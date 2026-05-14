תיעוד מוחץ: הבולדוזרים יצאו למלחמה בקטנועים הלא חוקיים

ביום רביעי האחרון, חניון של מחלקת התברואה בסטטן איילנד הפך לזירת "הוצאה להורג" של מתכת ופלסטיק. תחת פיקוחה של נציבת המשטרה, ג'סיקה טיש, ובכירים נוספים בעירייה, בולדוזר ענק מחץ מעל ל-200 קטנועים ואופנועים חשמליים שהוחרמו מרחבי חמשת הרבעים של העיר.

המבצע הדרמטי הוא חלק ממדיניות "אפס סובלנות" שהחלה תחת ראש העיר לשעבר אדאמס וממשיכה תחת ראש העיר הנוכחי, זוהראן ממדאני, נגד כלי רכב לא רשומים. לפי נתוני המשטרה, עד כה השנה הוחרמו למעלה מ-5,700 קטנועים לא חוקיים – נתון המהווה עלייה של כ-10% לעומת השנה שעברה.

נציבת המשטרה טיש הדגישה כי כלי הרכב הללו הפכו למטרד בטיחותי חמור ומשמשים לעיתים קרובות לביצוע פשעים, כגון מקרי שוד "חטוף וברח". כדוגמה מזעזעת להשלכות השימוש בכלי רכב אלו, ציינה טיש את רצח התינוקת בת ה-7 חודשים, קאורי פטרסון-מור, שבו החשודים השתמשו בקטנוע לא חוקי כדי להימלט מהזירה בנסיעה נגד כיוון התנועה.