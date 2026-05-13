כיכר השבת
"אהיה בצער לנצח"

מזעזע: חתן דרס למוות את חברו הטוב ביותר - ביום חתונתו

חתן ממישיגן הורשע בהריגה מדרגה שנייה ונידון לעד 45 שנות מאסר - זאת לאחר שדרס למוות את חברו הטוב שעות לאחר חתונתו | פרטי המקרה המזעזע (מעניין)

מימין ג'יימס שירה פורץ בבכי בזמן הקראת גזר הדין. משמאל חברו טרי טיילור ג'וניור (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

גבר ממדינת מישיגן ב נידון לעונש של 30 עד 45 שנות מאסר, לאחר שהורשע בכך שדרס למוות את חברו הטוב שעות ספורות לאחר שחגג את חתונתו.

על פי האישומים, ג’יימס שירה, בן 24, הורשע בהריגה מדרגה שנייה בעקבות מותו של טרי טיילור ג’וניור.

האירוע התרחש לאחר ששירה ואשתו סוואנה קולייר חגגו את חתונתם מוקדם יותר באותו יום. לפי התביעה, לאחר מעבר למסיבה בבית אחר, פרץ ויכוח בין המעורבים. התובעים טענו כי שירה פגע בטיילור באמצעות רכבו באופן מכוון, ואף עזב את המקום לזמן קצר לפני שחזר ופגע בו שוב.

עורך דינו של שירה טען כי לא מדובר במעשה מכוון אלא בתאונה, שנגרמה בעקבות עימות תחת השפעת אלכוהול. שירה עצמו אמר בבית המשפט: “הדבר היחיד שאני יכול לעשות למשך שאר חיי הוא להביע התנצלות וחרטה… אני אהיה בצער לנצח”.

השופט כארי הניבל אמר בעת גזירת הדין: “מר שירה, אני מאמין שאינך פושע. עם זאת, אתה רוצח”.

שירה הגיב בבכי נסער כששמע את הפסיקה. בנוסף להרשעתו בהריגה נגזרו עליו גם עונשים נוספים במקביל, בגין עבירות תעבורה ונטישת זירת מוות. הוא יהיה זכאי לשחרור על תנאי לאחר ריצוי של לפחות 30 שנות מאסר.

ארה"בחתונהרצחדריסהמישיגן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר