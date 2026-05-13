מזעזע: חתן דרס למוות את חברו הטוב ביותר - ביום חתונתו

גבר ממדינת מישיגן בארצות הברית נידון לעונש של 30 עד 45 שנות מאסר, לאחר שהורשע בכך שדרס למוות את חברו הטוב שעות ספורות לאחר שחגג את חתונתו.

על פי האישומים, ג’יימס שירה, בן 24, הורשע בהריגה מדרגה שנייה בעקבות מותו של טרי טיילור ג’וניור.

האירוע התרחש לאחר ששירה ואשתו סוואנה קולייר חגגו את חתונתם מוקדם יותר באותו יום. לפי התביעה, לאחר מעבר למסיבה בבית אחר, פרץ ויכוח בין המעורבים. התובעים טענו כי שירה פגע בטיילור באמצעות רכבו באופן מכוון, ואף עזב את המקום לזמן קצר לפני שחזר ופגע בו שוב.

עורך דינו של שירה טען כי לא מדובר במעשה מכוון אלא בתאונה, שנגרמה בעקבות עימות תחת השפעת אלכוהול. שירה עצמו אמר בבית המשפט: “הדבר היחיד שאני יכול לעשות למשך שאר חיי הוא להביע התנצלות וחרטה… אני אהיה בצער לנצח”.

השופט כארי הניבל אמר בעת גזירת הדין: “מר שירה, אני מאמין שאינך פושע. עם זאת, אתה רוצח”.

שירה הגיב בבכי נסער כששמע את הפסיקה. בנוסף להרשעתו בהריגה נגזרו עליו גם עונשים נוספים במקביל, בגין עבירות תעבורה ונטישת זירת מוות. הוא יהיה זכאי לשחרור על תנאי לאחר ריצוי של לפחות 30 שנות מאסר.