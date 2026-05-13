בית המשפט העליון של דרום קרוליינה ביטל היום (רביעי) את הרשעות הרצח נגד עורך הדין לשעבר אלכס מרדוק, אשר הורשע בשנת 2023 ברצח אשתו ובנו.

בהחלטה שהתקבלה פה אחד, קבעו השופטים כי התנהלותה של פקידת בית המשפט, בקי היל, זיהמה את ההליך המשפטי והובילה לביטול גזר הדין בפרשה שעוררה עניין ציבורי נרחב.

​הביטול הוכרע לאחר שהתברר כי היל, שהייתה אמונה על הלוגיסטיקה וניהול המושבעים, התערבה באופן פעיל בשיקול דעתם.

לפי עדויות שעלו בבית המשפט, היל העירה למושבעים הערות בנוגע לעדותו של מרדוק וביקשה מהם ש"לא ייתנו לו לעבוד עליהם". בנוסף, היא הנחתה את חברי חבר המושבעים לעקוב מקרוב אחר שפת הגוף של הנאשם בעת שעלה לדוכן העדים.

​השופטים הגדירו את מעשיה כ"התערבות מזעזעת בחבר המושבעים". היל עצמה התפטרה מתפקידה לאחר המשפט, ובהמשך הורשעה בשימוש לרעה בכספי ציבור ובניצול מעמדה לקידום אישי של ספר שכתבה על אודות הפרשה.

עורכי דינו של מרדוק טענו כי התנהלות זו מנעה ממנו הליך הוגן, טענה שהתקבלה כעת על ידי הערכאה הגבוהה ביותר במדינה.

​למרות ביטול הרשעות הרצח, מרדוק בן ה-57 לא ישוחרר מהכלא. הוא מרצה כעת עונשי מאסר בגין גניבת מיליוני דולרים מלקוחותיו וממשרד עורכי הדין שבו היה שותף. בעוד שמרדוק הודה במעשי המרמה והמעילה, הוא הקפיד להכחיש לאורך כל הדרך את מעורבותו ברצח אשתו מאגי ובנו פול באחוזת הציד של המשפחה ביוני 2021.

​התביעה צפויה לדרוש קיום משפט חוזר בגין מקרי הרצח, אולם פסק הדין הנוכחי אינו קובע זאת באופן אוטומטי.

המשפט המקורי נמשך שישה שבועות, ובסיומו נדרשו למושבעים פחות משלוש שעות כדי להכריע כי מרדוק אשם. התובעים טענו אז כי הרצח בוצע כניסיון נואש להסיח את הדעת מחשיפת מעשי המרמה שלו.