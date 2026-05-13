לא ראה את זה בא: אופנוע ים עף באוויר אחרי התנגשות בענק

בשבוע שעבר התקבלו דיווחים מרובים במשטרת ונקובר על תאונה קשה באזור "סיוואש רוק" שבסטנלי פארק. סרטון מהאירוע חושף מראות קשים: רוכב אופנוע ים שנסע במהירות גבוהה, התנגש ישירות בגבו של לווייתן אפור שעלה אל פני המים באותו רגע כדי לנשום.

מעוצמת הפגיעה, הרוכב הועף מכלי השיט שלו אל המים. הוא חולץ על ידי אנשים שהיו על סירת מפרש סמוכה וקיבל טיפול ראשוני מאנשי המשמר החופי, לפני שפונה לבית החולים על ידי פרמדיקים כשהוא במצב קשה אך יציב.

הלווייתן המעורב בתאונה זוהה על ידי ארגון למחקר ימי. למרות החשש לחייו מיד לאחר ההתנגשות, פקחי חיי הבר של קנדה דיווחו כי הלווייתן נצפה לאחר מכן כשהוא ניזון במים, נע בצורה נורמלית ונראה במצב בריאותי טוב.

הרוכב, שזוהה על ידי המשטרה, הביע חרטה עמוקה על המקרה. הוא טען בפני החוקרים כי לא היה לו מושג שיש לווייתן באזור וכי מעולם לא התכוון לפגוע בבעל החיים.

יחד עם זאת, משטרת ונקובר פתחה בחקירה רשמית של האירוע. על פי החוק בקנדה, על כלי שיט לשמור על מרחק מינימלי של 100 מטרים מכל לווייתן, ותקנות אלו אף מחמירות כשמדובר במינים מסוימים.