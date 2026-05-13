דרמה במסדרונות: סנאטור מבוקש נצפה בורח מפני השוטרים | צפו

ירי נשמע בבניין הסנאט בפיליפינים, בזמן שסנאטור מקומי מתבצר בבניין. זאת לאחר שבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג אישר כי הוציא נגדו צו מעצר, במסגרת החקירה על ההריגות במלחמה בסמים בתקופת נשיאותו של הנשיא לשעבר רודריגו דוטרטה.

על פי צו המעצר, הסנאטור דלה רוסה חשוד באחריות עקיפה לשורת פשעים שבוצעו בין יולי 2016 לאפריל 2018, שבמהלכם נהרגו לפחות 32 בני אדם. בית הדין קבע כי יש יסוד סביר להאמין שההריגות היו חלק מ”מתקפה רחבת היקף ושיטתית נגד אוכלוסייה אזרחית”, במסגרת מדיניות שנועדה “לחסל פשיעה בכל האמצעים, כולל הרג של חשודים”.

לפי דיווחים במדינה, דלה רוסה נמלט אל בניין הסנאט במנילה, לאחר שסוכני לשכת החקירות הלאומית רדפו אחריו במסדרונות המבנה בניסיון לעצור אותו. בהמשך קיבל למעשה מחסה בתוך הסנאט.

בהאג טענו כי רוסה היה חלק מ”תוכנית משותפת” של בכירי ממשל ואנשי משטרה לחיסול חשודים בפלילים, תחילה בתקופת כהונתו כמפקד המשטרה בעיר דאבאו ובהמשך כמפקד המשטרה הלאומית של הפיליפינים. לפי המסמך, המונח “לנטרל” ששימש במבצעים הובן בפועל כ”להרוג”.

רוסה עצמו פנה לתומכיו במהלך שידור חי בפייסבוק ואמר: “הם רוצים להטיס אותי להאג כדי להסגיר אותי לשם, אז בבקשה תתמכו בי”. עוד אמר: “הפכתי למפקד המשטרה כדי לעבוד, וזה מה שהם עושים לי עכשיו?”.

הנשיא לשעבר דוטרטה, שמינה את דלה רוסה למפקד המשטרה, נעצר בעצמו במרץ 2025 והועבר להאג בחשד לפשעים נגד האנושות, בעקבות אלפי מקרי מוות שיוחסו למלחמה בסמים שניהל משטרו. ארגוני זכויות אדם טוענים כי מספר ההרוגים במבצעי האכיפה הגיע עד לכ-30 אלף בני אדם.