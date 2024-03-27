בתרבות השפע הקולינרי, הניסיון עם אוכל כשר כבר לא ממש קיים. אז מדוע יהודים מסורתיים מתעקשים לבלות במסעדות שאינן כשרות? | ביקורו של ג'ארד קושנר במסעדה תל‑אביבית הרים בישראל גבה, אך באמריקה מסתבר זה כבר מזמן לא סוד | הסיפור המרגש של הסנאטור ג’ו ליברמן, ההתמודדות עם כשרות ושמירת השבת, ומי הסטאז’ר שהביא את מהפכת הכשרות לקונגרס האמריקאי | "יהדות בטעם" (מגזין כיכר)
הרווארד שהוקמה בשנת 1636, נחשבת היום לאוניברסיטה היוקרתית ביותר בעולם, אך בזמן האחרון היא עלתה לכותרות בהקשר שלילי, לאחר שנשיאת האוניברסיטה סירבה לגנות בקונגרס קריאה לרצח העם היהודי | גם אחרי האירוע החליטה הנהלת המוסד האקדמי היוקרתי לעמוד מאחורי הנשיאה בשם 'חופש הביטוי' | האירוע הזה אינו אלא תסמין של תופעה כוללת ורחבה הרבה יותר בשמאל האמריקאי שמנסה להקים משטר מחשבות | סיפור הביקור של הסנאטור הרפובליקני הבוגר שהותיר אותו ללא מילים (מגזין כיכר)