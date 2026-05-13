רגע לפני הפורענות: המונולוג המצמרר של ינון מגל שמרעיד את כסאו של נתניהו

במונולוג חסר תקדים, איש התקשורת ינון מגל הטיל פצצה פוליטית ומזהיר את ראש הממשלה: עמוד בהבטחתך לחרדים או שתאבד את השלטון | "יש טירוף במגזר, אתה מוקף ביועצי אחיתופל", זעק מגל בשידור חי (חדשות בארץ)

הזירה הפוליטית בישראל רועדת, והפעם האזהרה מגיעה מתוך הבית פנימה. בשידור דרמטי ברדיו 103FM, השמיע ינון מגל, מי שנחשב לאחד התומכים הבולטים של ראש הממשלה, קריאת השכמה מהדהדת: נמצא על סף תהום פוליטית.

מגל, שטוען כי הוא חש את הדופק הסוער ברחוב החרדי, מזהיר כי הזעם המבעבע במגזר עלול להוביל לקריסת הקואליציה ולאובדן השלטון בבחירות הקרובות.

"ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים . יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים להיעצר כל רגע, ואני אומר לך - תעמוד בהבטחה שלך ותקיים. כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות.

אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. יש טירוף. יש טירוף ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה. יש שם סביבך יועצי אחיתופל. תיזהר. זה מסוכן".

לדבריו, בקרב הציבור החרדי שורר "טירוף" של ממש נוכח הסנקציות הכלכליות והמשפטיות המאיימות על עשרות אלפי לומדי תורה, שיכולים להיעצר בכל רגע. מגל הטיח בנתניהו כי הוא אינו מבין את עומק השבר:

"אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג... יש שם טירוף ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה".

מגל הזכיר לראש הממשלה את טעויות העבר שגמרו למהפך הפוליטי. הוא השווה את המצב הנוכחי להבטחה שהופרה לבני גנץ, מהלך שהוביל בסופו של דבר להקמת ממשלת בנט-לפיד.

כמו שאמרתי לך בזמנו - תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש, אז אני אומר לך עכשיו לפני פורענות - תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר מגל הפנה אצבע מאשימה כלפי הסביבה הקרובה ביותר לראש הממשלה. הוא הזהיר את נתניהו מפני "יועצי אחיתופל" המקיפים אותו ומוליכים אותו שולל, וקרא לו להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.

"תיזהר. זה מסוכן", סיכם מגל.

בנימין נתניהוגיוס חרדיםחוק הגיוסינון מגלערוץ 14ביביסטים

8
צודק אי אפשר להפוך לומדי תורה לעבריינים .נתניהו לא מבין את זה כמה זה חמור
רון
זה לא מעניין אותו זה משעמם אותו מה שכן מעניין אותו להשים את הטוסיק על הכיסא שלו ולשנוע את חבריו מהליכוד ומהממשלה מנבלים את הפה
יהודי ציוני
7
ביבי לא התכוון מעולם להעביר חוק גיוס הוא עושה צחוק מהחרדים ובהזדמנות הראשונה שיכל בנה ממשלה בלעדיהם עם בנט ולפיד... וזרק את החרדים לכלבים אין ספק שאנחנו אלו שמצילים אותו ולא להיפך הוא זה שפגע בקצבאות הילדים הוא זה שממשיך לפגוע בעולם התורה- ויש לו את מי להאשים את היועמשית כמה נפלא! הפתרון ללכת רק עם
ביבי זרק אותנו
6
מפתיע, יש ערכים נעלים מסגידת נתניהו? עכשיו כל מי שהאשים את ינון שהוא ביביסט לבוא לבקש סליחה.
עירית לינור
5
י שבט תשנ"ב אמר הרבי מילובאוויטש אם יפנו יישובים, תיפול ממשלה מאז ועד היום אין ממשלה שמסיימת קדנציה יהיה קדנציה אם יהיו שלושת השלמויות
מנחם
4
.שמעתי מאמא שמקבלת איומים מהצבא לגבי בנה.על כך ,שהבן שלה לא התייצב.על אף ,שהוא חולה.והגיש את הטפסים הרפואיים.השבוע התקשרו ביום הולדת של בנה.עם מענה קולי ואיומים מה יקרה אם לא יתייצב..
לאה
3
מתי תבינו שביבי יותר גרוע מלפיד גנץ אייזנקוט ליברמן והשאר הוא ומפלגתו ליכוד הרשעית שרובם יש להם דיבור מלולכך הרסו את המדינה והביאו את שואה ה7 באוקטובר וזה יקרה לצערי עם הם ישארו בשילטון אחרי הבחירות בגלל זה בבחירות נבוא חשבון עם שס ויהדות התורה שבגדו במצביעים שלהם בשביל נתניהו הרשע והליכוד שיעשו את
יהודי אמיתי
2
רק הוא שכח להדגיש שהאשמים האמיתייים הינם החכי"ם החרדים, שבמקום לדרוש את חוק הגיוס כתנאי סף לכניסה לקואליציה, הם דאגו לג'ובים שלהם ושל משפחתם, והתעלמו ממצוקות הציבור החרדי. הציבור לא טיפש, ויזכור להם זאת ביום פקודה.
יצחק ביגל
ואם לא יצביעו למפלגות החרדיות יהיה יותר טוב?! מי יעביר את חוק הגיוס בכנסת הבאה?!
משה בוזגלו
1
הוא צודק ! עם כל הערכה לנתניהו הוא שקרן ! כאשר הוא רוצה משהו הוא ידאג לזה גם מול יועמשית לעומתית, (רומן גופמן כדוגמה).
יוני כהן !

