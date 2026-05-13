הזירה הפוליטית בישראל רועדת, והפעם האזהרה מגיעה מתוך הבית פנימה. בשידור דרמטי ברדיו 103FM, השמיע ינון מגל, מי שנחשב לאחד התומכים הבולטים של ראש הממשלה, קריאת השכמה מהדהדת: בנימין נתניהו נמצא על סף תהום פוליטית.

מגל, שטוען כי הוא חש את הדופק הסוער ברחוב החרדי, מזהיר כי הזעם המבעבע במגזר עלול להוביל לקריסת הקואליציה ולאובדן השלטון בבחירות הקרובות.

"ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס. יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים להיעצר כל רגע, ואני אומר לך - תעמוד בהבטחה שלך ותקיים. כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות.

אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. יש טירוף. יש טירוף ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה. יש שם סביבך יועצי אחיתופל. תיזהר. זה מסוכן".

לדבריו, בקרב הציבור החרדי שורר "טירוף" של ממש נוכח הסנקציות הכלכליות והמשפטיות המאיימות על עשרות אלפי לומדי תורה, שיכולים להיעצר בכל רגע. מגל הטיח בנתניהו כי הוא אינו מבין את עומק השבר:

מגל הזכיר לראש הממשלה את טעויות העבר שגמרו למהפך הפוליטי. הוא השווה את המצב הנוכחי להבטחה שהופרה לבני גנץ, מהלך שהוביל בסופו של דבר להקמת ממשלת בנט-לפיד.

כמו שאמרתי לך בזמנו - תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש, אז אני אומר לך עכשיו לפני פורענות - תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר מגל הפנה אצבע מאשימה כלפי הסביבה הקרובה ביותר לראש הממשלה. הוא הזהיר את נתניהו מפני "יועצי אחיתופל" המקיפים אותו ומוליכים אותו שולל, וקרא לו להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.

"תיזהר. זה מסוכן", סיכם מגל.