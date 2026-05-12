"באש ובמים"

פרסום ראשון: הסירוב של הח"כים החרדים להצעה שיכלה לפתור את משבר הגיוס

בזמן שבדגל התורה ובש״ס מאיימים כיום בפיזור הכנסת בטענה כי נתניהו לא מצליח להעביר חוק גיוס, מתברר כי כבר לפני שנתיים קיבלו בכירי המפלגות החרדיות הצעה חלופית מגוש השמאל-מרכז להעברת חוק מוסכם ונוח יותר מבחינתם - אך דחו אותה על הסף (בארץ)

חבר הכנסת משה גפני מימין, מוטי בבצ'יק משמאל, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

פצצה פוליטית הוטלה היום (רביעי) בכינוס דרמטי של חברי הכנסת של '', כאשר ראש הישיבה הגר"ד לנדו הורה הוראה חד-משמעית: לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי, בעקבות המשבר סביב חוק הגיוס.

ההחלטה סימנה את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה , ומאיימת לפרק את הממשלה בטווח המיידי.

בזמן שהמפלגות החרדיות מודות שנתניהו לא יסייע להעביר את חוק הגיוס, לידי מערכת 'כיכר השבת' הגיע מידע שחושף כעת את גודל המחדל של המפלגות החרדיות בטיפול בסוגיית מעמד תלמידי הישיבות.

גורמים המעורים בנושא מציינים כי כבר לפני כשנתיים, עוד לפני שחוק הגיוס הפך לאחד הנושאים הנפיצים ביותר במערכת הפוליטית, התקיימו פגישות חשאיות בין בכירים מ'דגל התורה' כולל חבר הכנסת משה גפני יחד עם נציגים מחסידות גור לבין גורמים בכירים מגוש השמאל-מרכז.

במהלך אותם פגישות הוצגה לחרדים התחייבות ברורה ולפיה אם ירוצו עם גוש השמאל-מרכז בבחירות, הם יסייעו להם להעביר חוק גיוס בגרסה נוחה וטובה יותר מבחינת הציבור החרדי מזו שהציע נתניהו.

אלא שלמרות ההצעה, הבהירו הבכירים החרדים באופן חד משמעי: "נלך עם נתניהו באש ובמים".

נציין כי ב העבירו אז מסר ברור שלפיו המפלגה תפעל בהתאם להחלטת דגל התורה, ותלך יחד איתה בכל החלטה פוליטית.

כעת, לאחר שנתיים של הבטחות, דחיות ומשברים סביב חוק הגיוס, במפלגות החרדיות עצמם מודים למעשה כי החוק אינו צפוי לעבור בקדנציה הנוכחית. בכירי ש״ס ודגל התורה כבר מאיימים בהקדמת הבחירות סביב אותו נושא, שלטענת גורמים פוליטיים יכול היה אולי להיפתר כבר אז.

בנימין נתניהו, ש"ס, דגל התורה, כנסת, שמאל, חשיפה

7
א. תפסיקו לדבר על הח"כים, כולם יודעים שזה מי ששולח אותם, ובפרט המנהיג מגור. ב. השמאל הצבוע, לא גיוס מעניין אותו, אלא רק לא ביבי
משה
אם השמאל יוצא צבוע, איך החרדים יוצאים מהסיפור הזה?
מיואש למדי
6
השתגעתם ? לתת ביקורות על שלא הלכו עם השמאל ? הם שונאי תורה מובהקים - ואפילו ברית מילה יתכן שלא תוכלו לעשות ...איזה בערות וכסילות...
יהודי של אמת
5
התחילה תעמולת הבחירות והניסיון להפוך שוב לשון מאזניים
פתי מי שמאמין
4
טיפשות להסתכל אחורה ולומר כאילו ידענו את הרוע שהשמאל חשף בשנתיים האחרונות מי הכתב הטיפשון הזה???
אלי
3
חחחח ממתי מאמינים למילה של החרדים?
יוסי
2
בזמן ממשלת בנט התבטא ח"כ של ש"ס שגם אם הממשלה תציע חוק שכולו תמיכה כספית באברכים אנו נתנגד כי אנו מתנגדים לכל מה שממשלת בנט מציעה.ואידך פירושא הוא זיל גמור.
אריה ישי
1
כולנו חכמים בדיעבד. שורה תחתונה זה מה שהורו גדולי ישראל אז וזהו. אין אשמים. מעשינו גרמו.
ארי

