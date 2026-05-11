"היה לי קשה לעמוד מנגד": חשד חמור נגד עוזר רב בכלא ניצן

עוזר רב בבית הכנסת של שירות בתי הסוהר בכלא כלא ניצן נעצר בחשד שקיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו לכלא דיסקים ושעונים, שנמכרו לפי החשד בתוך המתקן בסכומים גבוהים.

במשטרה בודקים חשד כי בחלק מהחפצים שהוכנסו הוסלקו גם סמים. כך לפי הפרסום של לי עייש בi24.

לפי הדיווח, בפרשה מעורבים חשודים נוספים, בהם אשתו של האסיר, שעל פי החשד העבירה את החפצים לעוזר הרב וצפויה להיחקר במסגרת הפרשה.

לפי החשד, למרות אזהרות קודמות שקיבל שלא להכניס ציוד לאסירים, המשיך עוזר הרב לבצע את המעשים המיוחסים לו.

העוזר עצמו טען כי פעל מתוך רחמים על האסיר ולא בתמורה לשוחד. “הוא אמר שאין לו כסף לעורך דין ורוצה להכניס שעונים שיוכל למכור. אמרתי שזה אסור, אבל הוא לא הפסיק ללחוץ”, סיפר. עוד טען: “זה לא היה שוחד, היה לי קשה לעמוד מנגד”.