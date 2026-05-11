למרות האזהרות

"היה לי קשה לעמוד מנגד": חשד חמור נגד עוזר רב בכלא ניצן

עוזר רב בכלא ניצן נעצר בחשד שקיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו שעונים ודיסקים שנמכרו בכלא | החשד: גם סמים הוברחו באותה שיטה (בארץ)

הכניסה לכלא ניצן, אילוסטרציה (צילום: פלאש90)

עוזר רב בבית הכנסת של שירות בתי הסוהר בכלא כלא ניצן נעצר בחשד שקיבל שוחד מאסיר והכניס עבורו לכלא דיסקים ושעונים, שנמכרו לפי החשד בתוך המתקן בסכומים גבוהים.

ב בודקים חשד כי בחלק מהחפצים שהוכנסו הוסלקו גם סמים. כך לפי הפרסום של לי עייש בi24.

לפי הדיווח, בפרשה מעורבים חשודים נוספים, בהם אשתו של האסיר, שעל פי החשד העבירה את החפצים לעוזר הרב וצפויה להיחקר במסגרת הפרשה.

לפי החשד, למרות אזהרות קודמות שקיבל שלא להכניס ציוד לאסירים, המשיך עוזר הרב לבצע את המעשים המיוחסים לו.

העוזר עצמו טען כי פעל מתוך רחמים על האסיר ולא בתמורה לשוחד. “הוא אמר שאין לו כסף לעורך דין ורוצה להכניס שעונים שיוכל למכור. אמרתי שזה אסור, אבל הוא לא הפסיק ללחוץ”, סיפר. עוד טען: “זה לא היה שוחד, היה לי קשה לעמוד מנגד”.

1
עכשיו הוא יתחיל להבין את הדינמיקה בכלא - כפי שהיא. ולא ייסחט במניפולציות פשוטות של כיתה א' של עבריינות מתחילה.
האסיר x

