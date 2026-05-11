כיכר השבת
"כמו בסרטים הוא בא נגדי"

לא ייאמן: נהג בן 110 נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה בצפון – והתנגש ברכב מולו

קריאות רבות למוקד 100 הובילו לעיכוב נהג בן 110 שנסע בניגוד לכיוון התנועה בין קיבוץ קדים לצלמון • הנהג התנגש ברכב שהגיע מולו סמוך לצומת צלמון | האירוע ללא נפגעים (בארץ)

תיעוד ממצלמת הגוף| צילום: צילום: דוברות המשטרה

אירוע חריג התרחש היום (שני) בכבישי הצפון כאשר נהג בן 110 נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה, לאחר שקריאות רבות של אזרחים הגיעו למוקד 100 של . הנהג, תושב הצפון, התנגש ברכב שהגיע מולו סמוך לצומת צלמון, אך למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית (ימת"א גליל), התקבלו מספר דיווחים למוקד 100 על נהג הנוסע בניגוד לכיוון התנועה בין קיבוץ קדים לצלמון. שוטרי ימת"א גליל יצאו מיד למקום, כשתוך כדי נסיעתם התקבל דיווח נוסף על כך שהנהג פגע ברכב שהגיע מולו.

נהג הרכב שנפגע תיאר את הרגעים המטלטלים: "נסעתי רגיל בכביש. כמו בסרטים הוא בא נגדי...". השוטרים החלו בסריקות אחר הרכב, תוך האטת התנועה מכיוון צומת גולני לקדרים, עד שהרכב אותר סמוך למחלף רביד.

כאשר הגיעו השוטרים לרכב, התברר כי הנהג אינו חש בטוב והוא נבדק על ידי גורמי רפואה במקום. מבדיקה שנערכה התגלה פרט מפתיע – הנהג הוא בן 110, עובדה שהפכה את האירוע לחריג במיוחד.

שוטר עוצר רכב שנמצא עובר על חוקי התנועה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הנהג פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובהמשך זומן לתחנת המשטרה לחקירה בפני בוחן התנועה. האירוע מדגיש את החשיבות של ערנות הציבור ודיווח מיידי למשטרה במקרים של נהיגה מסוכנת.

יצוין כי האירוע התרחש בימים אלה במסגרת מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל במטרה להגביר את האכיפה ולמנוע תאונות דרכים.

משטרהמעצררכברישיון נהיגהנהיגהנהיגה במהירות מופרזת

