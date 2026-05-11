אירוע חריג התרחש היום (שני) בכבישי הצפון כאשר נהג בן 110 נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה, לאחר שקריאות רבות של אזרחים הגיעו למוקד 100 של המשטרה. הנהג, תושב הצפון, התנגש ברכב שהגיע מולו סמוך לצומת צלמון, אך למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית (ימת"א גליל), התקבלו מספר דיווחים למוקד 100 על נהג הנוסע בניגוד לכיוון התנועה בין קיבוץ קדים לצלמון. שוטרי ימת"א גליל יצאו מיד למקום, כשתוך כדי נסיעתם התקבל דיווח נוסף על כך שהנהג פגע ברכב שהגיע מולו.

נהג הרכב שנפגע תיאר את הרגעים המטלטלים: "נסעתי רגיל בכביש. כמו בסרטים הוא בא נגדי...". השוטרים החלו בסריקות אחר הרכב, תוך האטת התנועה מכיוון צומת גולני לקדרים, עד שהרכב אותר סמוך למחלף רביד.

כאשר הגיעו השוטרים לרכב, התברר כי הנהג אינו חש בטוב והוא נבדק על ידי גורמי רפואה במקום. מבדיקה שנערכה התגלה פרט מפתיע – הנהג הוא בן 110, עובדה שהפכה את האירוע לחריג במיוחד.