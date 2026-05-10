בלשים עצרו צעיר בן 26, בחשד לסדרת פריצות נועזות לבתי קפה מוכרים במרכז העיר תל אביב. הצעיר תועד במצלמות האבטחה כשהוא חודר לבתי העסק בשעות הלילה המאוחרות, ובוזז מתוכם ציוד ורכוש בשווי עשרות אלפי שקלים | צפו (בארץ)

הפורץ בתוך אחת הדירות| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון הצליחו לשים את ידם על חשוד בסדרת פריצות שהטילה אימה על בעלי עסקים במרכז תל אביב בימים האחרונים.

החשוד, צעיר בן 26 תושב העיר רחובות, נעצר בתום פעילות חקירתית מאומצת ופעילות סמויה של בלשי , לאחר שעלה החשד כי פרץ לשני בתי קפה בלב העיר וגנב מהם רכוש יקר ערך בשווי כולל של עשרות אלפי שקלים.

ה הגיע בעקבות דיווחים על התפרצויות לרחובות טשרניחובסקי ונחמני - אזורים המאופיינים בתנועה רבה ובריכוז גבוה של בתי עסק ופנאי.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שהגיע לידי המשטרה ומתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את שיטת הפעולה המדויקת של החשוד. בסרטון נראה הפורץ כשהוא מסתובב בתוך בתי הקפה בשעות בהן המקום סגור לקהל, כשהוא סורק את השטח בחיפוש אחר שלל.

בתיעוד אחד נראה החשוד כשהוא ניגש לעבר ערימת כיסאות מקופלים בבית הקפה, ובוחן בשיטתיות את המקום. בהמשך הסרטון, נראה החשוד כשהוא עומד מאחורי דלפק המכירה, רוכן לעבר המגירות והארונות התחתונים, ומחטט בתוכם בחיפוש אחר כסף מזומן או רכוש בעל ערך. התיעוד חושף כיצד החשוד פעל ללא חשש, כשהוא מנסה להסתיר את פניו ולפעול במהירות לפני שיתגלה.

ממצאי החקירה העלו כי המקרה הראשון התרחש ברחוב נחמני, שם הצליח החשוד לחדור לבית הקפה דרך חלון העסק. לאחר שנכנס פנימה, גנב רכוש בשווי אלפי שקלים ונעלם מהמקום.

אולם, החשוד לא הסתפק בכך ויומיים לאחר מכן ביצע פריצה נוספת, הפעם לבית קפה ברחוב טשרניחובסקי. גם שם פעל בשיטה דומה וגנב ציוד ורכוש רב, מה שהביא את הנזק המצטבר לסכומים גבוהים מאוד עבור בעלי העסקים. עבור בעל עסק ממוצע, פריצה כזו אינה רק נזק כספי של הרכוש שנגנב, אלא גם פגיעה בתחושת הביטחון האישי ועלויות תיקון הנזקים שהשאיר הפורץ מאחוריו.

לאחר הצלבת נתונים ושימוש באמצעים טכנולוגיים, הצליחו חוקרי תחנת לב תל אביב לזהות את זהותו של החשוד. ב-5 במאי בוצעה הפעילות הסמויה שהובילה למעצרו של הצעיר והבאתו לחקירה. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לצורך השלמת פעולות החקירה, ובסוף השבוע האחרון הגיע ההליך לשיאו כאשר יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט.

לצד כתב האישום המפרט את מעשי ההתפרצות והגניבה, הוגשה בקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, לאור המסוכנות הנשקפת ממנו לרכוש הציבור.

