שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון הצליחו לשים את ידם על חשוד בסדרת פריצות שהטילה אימה על בעלי עסקים במרכז תל אביב בימים האחרונים.

החשוד, צעיר בן 26 תושב העיר רחובות, נעצר בתום פעילות חקירתית מאומצת ופעילות סמויה של בלשי המשטרה, לאחר שעלה החשד כי פרץ לשני בתי קפה בלב העיר וגנב מהם רכוש יקר ערך בשווי כולל של עשרות אלפי שקלים.

המעצר הגיע בעקבות דיווחים על התפרצויות לרחובות טשרניחובסקי ונחמני - אזורים המאופיינים בתנועה רבה ובריכוז גבוה של בתי עסק ופנאי.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שהגיע לידי המשטרה ומתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את שיטת הפעולה המדויקת של החשוד. בסרטון נראה הפורץ כשהוא מסתובב בתוך בתי הקפה בשעות בהן המקום סגור לקהל, כשהוא סורק את השטח בחיפוש אחר שלל.

בתיעוד אחד נראה החשוד כשהוא ניגש לעבר ערימת כיסאות מקופלים בבית הקפה, ובוחן בשיטתיות את המקום. בהמשך הסרטון, נראה החשוד כשהוא עומד מאחורי דלפק המכירה, רוכן לעבר המגירות והארונות התחתונים, ומחטט בתוכם בחיפוש אחר כסף מזומן או רכוש בעל ערך. התיעוד חושף כיצד החשוד פעל ללא חשש, כשהוא מנסה להסתיר את פניו ולפעול במהירות לפני שיתגלה.

ממצאי החקירה העלו כי המקרה הראשון התרחש ברחוב נחמני, שם הצליח החשוד לחדור לבית הקפה דרך חלון העסק. לאחר שנכנס פנימה, גנב רכוש בשווי אלפי שקלים ונעלם מהמקום.

אולם, החשוד לא הסתפק בכך ויומיים לאחר מכן ביצע פריצה נוספת, הפעם לבית קפה ברחוב טשרניחובסקי. גם שם פעל בשיטה דומה וגנב ציוד ורכוש רב, מה שהביא את הנזק המצטבר לסכומים גבוהים מאוד עבור בעלי העסקים. עבור בעל עסק ממוצע, פריצה כזו אינה רק נזק כספי של הרכוש שנגנב, אלא גם פגיעה בתחושת הביטחון האישי ועלויות תיקון הנזקים שהשאיר הפורץ מאחוריו.