דיון בכנסת שהתקיים היום (שני), ואמור היה לעסוק בנושא הרגיש של "אפס סובלנות לאלימות ובריונות בקרב בני נוער", הידרדר לטונים צורמים ולעימות חזיתי יוצא דופן בין חברת הכנסת פנינה תמנו שטה לבין שפי פז, מראשי המאבק נגד המסתננים בדרום תל אביב.

במהלך חילופי הדברים, שהפכו במהרה לצעקות רמות, נשמעו האשמות הדדיות קשות. ח"כ תמנו שטה פנתה ליו"ר הוועדה בדרישה להוציא את פז מהחדר, תוך שהיא מטיחה בה: "היא קראה לי כלבה. הגזענית המכוערת הזאת שרודפת את הגר, היא קוראת לי כלבה בגלל שאתם נותנים לה לגיטימציה".

תמנו שטה המשיכה ותקפה את פז על פעילותה ואמרה: "בחיים לא ראיתי אותה מצלמת מסתננים ממולדובה למשל. להיות ימני זה לא להיות גזעני, להיות ימני זה לא להיות חסר אנושיות. היא רודפת שחורים רק בגלל שהם שחורים".

מנגד, שפי פז לא נותרה חייבת והגיבה לעבר חברת הכנסת, מה שהוביל את יו"ר הוועדה, ח"כ משה סולומון, להורות על הוצאתה מהאולם.

העימות משקף מתח ארוך שנים הקיים סביב סוגיית המסתננים בדרום תל אביב וסוגיית היחס לזרים בישראל. בעוד פז מובילה קו תקיף הדורש את הרחקת המסתננים מהשכונות, תמנו שטה, כנציגת ציבור שבנתה את הקריירה שלה בין היתר על המאבק בגזענות, רואה בפעילותה של פז רדיפה פסולה.