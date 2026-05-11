כיכר השבת
"כולם כולל כולם"

הנאום הסוער של שורד השבי: "הייתם פעם במוות קליני? תעופו לנו מהחיים"

רום ברסלבסק הגיע לכנסת יחד עם משפחות "מועצת אוקטובר" וונשא נאום חריף ונוקב | הטיח האשמות קשות על המחדל, תיאר את העינויים שעבר בשבי ותקף את התעלמות ממנו מאז שובו: "אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם כולל כולם - פשוט תתפטרו. קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים" (בארץ)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

משפחות שכולות מ"מועצת אוקטובר", שורדי שבי ותושבים מיישובי העוטף והצפון, הגיעו היום (שני) למשכן הכנסת עם פתיחת מושב הקיץ, במפגן של דרישה נחרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר.

במסיבת עיתונאים מיוחדת שקיימו בפתח היום, הכריזו המשפחות כי המשימה המרכזית שלהן לחודשים הקרובים תהיה להבטיח שהמחדל הנורא והבריחה מאחריות יהיו הנושא המרכזי שיעמוד לנגד עיני הבוחרים במערכת הבחירות הבאה. לדבריהם, יש לוודא כי ביום הראשון לכינונה של הממשלה הבאה, תוקם ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה שתחקור את כלל הגורמים.

במהלך שעות הצהריים נכנסו נציגי המשפחות לישיבות הסיעה השונות במשכן, כשהם דורשים מראשי המפלגות לחתום על מסמך התחייבות רשמי להקמת הוועדה. המשפחות הבהירו כי הן מצפות מהנהגת המדינה להפסיק את מה שהן מכנות "מסע הטיוח וההסתרה", ולהעניק לציבור תשובות ברורות על מה שהתרחש ביום הטבח.

המעבר בין הסיעות לווה בחילופי דברים קשים, כאשר המשפחות מדגישות כי המושב הנוכחי הוא "המושב האחרון לפני הבחירות הגורליות בתולדות המדינה", ולכן יש לנצל אותו ליצירת מנגנוני דין וחשבון.

במהלך היום נשא דברים במשכן רום ברסלבסקי, שורד שבי שחזר מרצועת עזה, שהטיח האשמות קשות בנבחרי הציבור. ברסלבסקי, שתיאר את הזוועות שעבר בשבי במונחים של הישרדות קיצונית, אמר בין היתר: "מישהו מכם היה פעם במוות קליני? בתת תזונה במשקל 47 ק"ג כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק?

"בנובה היו הנוחבות ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם! עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו". דבריו הותירו רושם עז על הנוכחים.

ברסלבסקי המשיך בביקורת על חברי הבית וקרא להם לעזוב את תפקידם: "אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם כולל כולם - פשוט תתפטרו. קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של 7 באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו - תמנו את ועדת החקירה הממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, כדי שלא יקרה שוב".

הוא הוסיף ושאל בכאב: "למה לעזאזל אף אחד מכם לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה לי ולהגיד 'אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו זמן להחזיר אותך'. למה אני צריך לרוץ לוועדות ולריב על אם אני נכה צה"ל 50 אחוז או 100 אחוז?".

ב"מועצת אוקטובר" הבהירו כי הפעילות בכנסת היום היא רק יריית הפתיחה לקמפיין רחב היקף. לדבריהם, בימים הקרובים ייחשפו פעולות נוספות המתוכננות עד ליום הבחירות, במטרה להנכיח את הטבח ולוודא שהאחראים לו ייתנו את הדין. המשפחות פנו לציבור וביקשו שביום הבוחר, השאלה המרכזית שתוביל אותם תהיה מי מוכן להתחייב לחקר האמת ומי מעדיף להמשיך בבריחה מאחריות.

רום ברסלבסקי

7
ובבגץ יושבים האשמים הגדולים בכל המחדלים
נועם
6
לא צריך חקירה ברור לכולם שהשמאלנים הבוגדים לא העבירו מידע למעלה וגם לא נתנו אישור לחסל מוחמד דף 6 פעמים וגם סינואר השאירו אותו בחיים ....
חיים
לנתניהו אתה קורא שמאלן? ואם לדעתך כולם שמאלנים חבל שאתה לא מתגייס כדי שיהיו קצת יותר ימניים בצבא. הרי ברור שאתה לא לומד תורה כל היום. יש לך זמן לכתוב תגובות עם שטויות.
מיואש למדי
5
כול הכבוד לך אל תוותר להם הם באמת חיות אדם רק שהתחפשו למנומסים
יד
4
מחאות קפלן השמאלניות לבשו פלטפורמה חדשה!!! ושוב, על גב שורדי השבי ומשפחותיהם.
שימו לב. אותה הגברת בשינוי אדרת!
3
והנה יש לנו תעמולת בחירות על הגב של השבויים, משפחות שכולות וכו׳. הם ירו לכל עבר ולא יראו בעיניים של אף אבל אף אחד. כולם כולל כולם!
לא להיות תמימים!
2
אם לנסות להתחיל להבין מה קרה אז. 1.מי נתן סמכות,רובים,חיילים,ציוד וחלום על עצמאות מדינית פוליטית לערבים ביו"ש ובעזה? לפני אוסלו ערפאת רבין וחבירו היינו הולכים לקניות בעזה למוסכים כמו בכפרים בגליל, למה נהפכו עלינו ומתי? נכון 1993! משם צריכה להתחיל ועדת החקירה משם צריכים להתפטר כל הליצנים שהיו בכנסת.
דור בן מריומה
1
למה אתה לא מפגין נגד הרמטכ"ל לשעבר. הצבא היה אמור לשמור עליך. לא הפקידים. התשובה בעיני המתבונן
וויזדומייז יו

