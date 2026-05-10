"החזרת המשילות"

על הראש של מיארה: אושרה הצעת החוק שתתן סמכות חדשה לממשלה

ועדת השרים אישרה הצעת חוק המאפשרת לממשלה למנות ולפטר בכירים בשירות הציבורי | היועמ"שית התנגדה בחריפות והזהירה מפוליטיזציה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: תומר בן חקון\פלאש90)

ועדת השרים לחקיקה בראשות סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין אישרה לפני זמן קצר את הצעות החוק של ח״כ שלום דנינו, המסדירות את המינויים בשירות המדינה.

לפי הצעת החוק, כל ממשלה תוכל למנות את בכירי השירות הציבורי: יועמ"ש, מפכ"ל, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אגף תקציבים - ולאחר פירוקה הם יפוטרו ויוחלפו, אלא אם כן הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד.

שר המשפטים יריב לוין מסר לאחר ההודעה על אישור החוק: ״הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. זהו שלב חשוב בדרך לתיקון המערכות ולהחזרת המשילות".

"אני מודה לפורום הבכירים שפעל רבות לגיבוש הצעת החוק בשיתוף פעולה עם ח״כ שלום דנינו שהגיש את ההצעה ומוביל אותה בכנסת", סיכם.

ההצעה עברה למרות התנגדותה המוחלטת של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה. בחוות דעת שהגיש ד"ר גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, לוועדת השרים, נקבע כי "הצעת החוק יוצרת באופן מובנה תמריץ מסוכן ביותר לנושאי משרה המחזיקים סמכויות קריטיות לפעול לטובת אינטרסים אישיים או פוליטיים".

עוד נטען כי "קיים חשש ממשי כי הצעות החוק יובילו לפוליטיזציה מוחלטת של כלל הליכי המינויים לתפקידים בכירים בשירות המדינה ולהפיכתם של כללי התפקידים הללו למשרות אמון של חברי הממשלה".

יריב לויןהצעת חוקהיועמ"שיתמינוייםאישור

לא, וכעת אין פוליטיזציה, מיארה צחה כשלג...
