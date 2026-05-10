"זה דחוף": מפעיל הכטמ"ם חיסל בלייב את המחבל שארב לכוח | צפו

בסגירת מעגל מהירה, כלי טיס מאוייש מרחוק של חיל האוויר, תקף בסיוע לחטיבת כפיר מחבל החשוד בהנחת מטען בדרום רצועת עזה.

במקביל, בדרום לבנון נמשכת פעילות צה״ל נגד תשתיות ופעילי חיזבאללה, כאשר כוחות אוגדה 146 פועלים בשטח סמוך לקו ההגנה הקדמי במטרה לצמצם איומים על יישובי הצפון.

במהלך השבוע האחרון פעלו כוחות צוות הקרב של חטיבה 551, בשיתוף פעולה עם חיל האוויר, וביצעו שורה של תקיפות נגד מטרות טרור באזור. לפי ההערכות המבצעיות, הותקפו כ-70 מטרות שונות, ובמקביל חוסלו יותר מ-30 פעילי חיזבאללה במהלך הפעילות הקרקעית והאווירית.

באחד האירועים שהתרחשו במהלך הימים האחרונים, זיהו הכוחות מחבל שהתקרב לעברם באופן שהוגדר כאיום מיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי הוזנק כלי טיס של חיל האוויר, ובהכוונת הכוחות בשטח בוצעה תקיפה שהובילה לחיסולו.

במקביל לפעילות הקרקעית, נרשמו גם שיגורי רקטות לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את הרקטות, ובצה״ל ציינו כי בהתאם למדיניות לא הופעלו התרעות ביישובים.

הפעילות באזור נמשכת כחלק ממאמץ רחב יותר של צה״ל לשבש את התבססות חיזבאללה סמוך לגבול ולצמצם יכולות ירי ואיום לעבר ישראל, תוך שילוב כוחות יבשה ואוויר בשטח.