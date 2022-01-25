הממשלה אישרה לפני זמן קצר, קיצוץ רוחבי במשרדים ותוספת של עשרות מיליארדים לתקציבי הביטחון | השרים: חיים כץ, קיש, בן גביר ודיכטר התנגדו | השר לביטחון לאומי תקף במהלך הישיבה: "זה כסף שהולך לסיוע ההומניטרי לחמאס, תגידו אפשר לדעת כמה הולך אליהם?" סמוטריץ' השיב: "עוד לא נקבע" (פוליטי)
בתום דיון קצר, בו השתתפו שישה מתוך תשעה חברים במועצת הרבנות הראשית, אושר 'כושרו' של הרב אריה שטרן פה אחד • הגר"ש אליטוב המכהן כנשיא זמני של המועצה ל"כיכר השבת": "התוצאה מוכיחה על אחדות בין הרבנים הדתיים לחרדים". סגן השר אלי בן דהן: "ההליך לא הוסיף כבוד לרבנות" (חרדים)