לאחר מינוי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (ראשון), את כלל התפקידים שאושרו על-ידי שר הביטחון, מלבד המועמדים לתפקיד מפקד אוגדה 210 וראש מטה זרוע היבשה.

לטענת שר הביטחון, דחיית קידומם של הקצינים התרחש בשל העובדה כי השניים, כיהנו בתפקידים בכירים בצה"ל הנוגעים לטבח השביעי לעשירי, ובנוסף בשל הטענה כי התחקירים בצה"ל הנוגעים לעניינם "עדיין לא הושלמו".

נציין כי תא״ל מואטי כיהן בזמן טבח שמחת תורה כמפקד חיל הגנת הגבולות, ואף היה אחראי על כל התצפיתניות בצה״ל, ותא״ל ינאי שימש בשביעי לעשירי, כראש מטה פיקוד הדרום.

מוקדם יותר הערב (ראשון), שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודיעו כי החליטו למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

שר הביטחון בחר בהלוי לאחר שראיין מספר מועמדים לתפקיד, ולאחר בחינה, הוחלט למנות את הלוי לתפקיד.

הלוי מילא בהצטיינות שורת תפקידים לאורך השנים במשטרת ישראל, בין היתר, כמפקד הימ"מ, מפקד להב 433, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז דרום ומחוז ירושלים, המכשירים אותו למלא היטב את התפקיד בתקופה מאתגרת זאת. להלוי תוענק דרגת אלוף והוא יצטרף למטה הכללי של צה"ל.

הלוי בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני בחינוך. בנו, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ, ונפל בפעילות מבצעית במהלך מלחמת "חרבות ברזל".