מסוקי אפאצ'י ( צילום: אתר צה"ל , חשבון רשמי )

המהפכה הדרמטית בזירת הלחימה האווירית אינה פוסחת על אף כלי טיס, ובעיקר על מסוקי הקרב המאוישים והוותיקים. הזירה הדיגיטלית והאווירית מתמלאת במהירות בכלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים) וברחפנים זעירים, אשר הפכו, כפי שמסבירים מומחים צבאיים, לשליטים הבלתי מעורערים של שדה הקרב בסכסוכים דוגמת המלחמה באוקראינה. מציאות חדשה זו דורשת מענה טכנולוגי מהיר וחדשני מכל פלטפורמה קיימת.

בצל האתגר העולה, נחשף לאחרונה תרגיל משותף יוצא דופן שנערך בכווית, אשר נועד לבחון ולחשוף את יכולות ההתמודדות המעודכנות של מסוקי ה"אפאצ'י" (AH-64) האמריקאים מול האיום המתפתח הזה. חשיפה בלעדית: התרגיל הבינלאומי שחושף את יכולות היירוט על פי דיווח מפורט שפורסם ב-WORLD DEFENSE NEWS, צבא ארה"ב וכוחות כווית קיימו את תרגיל "Sky Shield" במטווח כווית. התרגיל התמקד בפעם הראשונה באופן מלא בתרגול צוותי מסוקי ה"אפאצ'י" לתקיפת כטמ"מים ויירוטם באמצעים הנמצאים דרך קבע על המסוקים, ללא צורך בחימוש ייעודי חדש. באימון השתתפו גם כוחות מבריטניה ומבחריין, כאשר הדגש המרכזי הושם על הפעלת מערך הגנה אווירית משותפת ואחודה. מטרת התרגיל הייתה להדגים יכולת מבצעית רב-זרועית, בה פלטפורמות ישנות יותר משולבות בטקטיקות לחימה חדשניות. המטרה: להוכיח כי האגדה הוותיקה של מסוקי האפאצ'י אינה נכנעת לאיום הקטן והזול – וכי ניתן ליירט רחפן באמצעות פלטפורמה שמחירה מאות מיליוני דולרים.

חימוש אפאצ'י ( צילום: אתר צה"ל )

גמישות מבצעית: אמצעי הלחימה הבלתי שגרתיים

האמצעים בהם נעשה שימוש במסגרת התרגיל מצביעים על גמישות מבצעית יוצאת דופן ועל הפוטנציאל הטמון בשדרוג תוכנה ומידע. צוותי האפאצ'י השתמשו במערכות הקיימות שלהם בדרכים חדשות:

חיישנים ומכ"ם: המסוקים עשו שימוש בחיישנים מיוחדים, במכ"ם, ובציוד אלקטרו-מגנטי ואינפרה-אדום, לא רק כדי לזהות מטרות קרקעיות, אלא גם כדי לעקוב, ליירט ולהשמיד מטרות אוויר קטנות ומתמרנות.איסוף מודיעין: יכולת זו אפשרה לצוות המסוק לא רק להגיב לאיום, אלא גם לאסוף מודיעין קריטי על תבניות הטיסה ודרכי הפעולה של המל"טים.ממסר תקשורתי: יתרה מכך, האפאצ'י הוכיח יכולת לשמש כממסר תקשורתי (Relay), המעביר נתונים בזמן אמת לכוחות קרקע או לכלי טיס שכנים. בכך הוא מחזק את הקשרים ברשת הקרב הדיגיטלית המשותפת.

הצלחתו של תרגיל "Sky Shield" מספקת בשורה משמעותית למדינות המפעילות את צי מסוקי ה-AH-64, ומוכיחה כי בעזרת התאמות טכנולוגיות וטקטיקות חדשות, ניתן להבטיח את הרלוונטיות של המסוקים הוותיקים גם בזירת הלחימה המשתנה של המאה ה-21.