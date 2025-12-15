כיכר השבת
בעומק שטח האויב

רק רבע מיליארד דולר: הטיל החמקני שהופך את F-35 לבלתי ניתן לעצירה

חיל האוויר האמריקני חותם על חוזה של 240.9 מיליון דולר עם תאגיד הנורווגי לאספקת דור שני של טיל ה-JSM. הטיל החדש מיועד לאחסון פנימי בבטן המטוס כדי לשמר את יכולת החמקנות של ה'אדיר' ולהכפיל את טווח התקיפה בעומק שטח האויב (בעולם)

מטוסי F-35 (צילום: אתר צה"ל)

חיל האוויר האמריקני מקדם שדרוג דרמטי של יכולות החימוש במטוסי ה-F-35 ('אדיר' בשפה הישראלית), וחתם על חוזה בשווי 240.9 מיליון דולר עם התאגיד הנורווגי KONGSBERG.

החוזה נועד לאספקת הדור השני של טיל ה-JSM (Joint Strike Missile).

הרכש העצום מצביע על אמון מלא בטכנולוגיה הנורווגית ועל ההכרה בחשיבות שילוב חימוש מתקדם המותאם באופן מלא לדרישות החמקנות של מטוס הקרב המתקדם בעולם.

חימוש מטוסי F-35 (צילום: אתר צה"ל )

הטיל הנעלם: חודר למערכי הגנה צפופים

טיל ה-JSM תוכנן בקפידה כדי להיכנס לאחסון פנימי בבטן ה-F-35. בניגוד לחימוש חיצוני, אחסון זה מבטיח שהמטוס יישאר "נקי" וישמור על תכונות החמקנות הקריטיות שלו להישרדותו בעומק שטח אויב. כך מדווח WORLD DEFENSE NEWS.

הטיל משמש ליירוט מטרות אוויר וקרקע כאחד, ומהווה גרסה משוכללת של הטיל הימי (NSM). אחת היכולות המרכזיות שלו היא יכולתו לפעול בסביבות "מניעת גישה" (A2/AD) – אזורים המוגנים במערכי הגנה אווירית צפופים במיוחד.

ראש קרב במשקל 120 ק"ג ומהירות של 0.9 מאך

הטיל, ששוקל 416 ק"ג, מצויד במערכות ניווט משוכללות הכוללות ניווט אינרציאלי (INS), GPS ומערכת אינפרה-אדום (IR) לזיהוי. יכולות אלו, יחד עם עמידות בפני לוחמה אלקטרונית (ל"א), מבטיחות יכולת חדירה מדהימה.

ה-JSM נושא ראש קרב (רש"ק) במשקל 120 ק"ג, מונע במנוע טורבו-מניפה ומגיע למהירות של כ-0.9 מאך. הטווח המרבי שלו מגיע לכ-555 קילומטרים, מה שמעניק לטייסי ה-F-35 יכולת תקיפה ממרחק בטוח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר