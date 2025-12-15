מטוסי F-35 ( צילום: אתר צה"ל )

חיל האוויר האמריקני מקדם שדרוג דרמטי של יכולות החימוש במטוסי ה-F-35 ('אדיר' בשפה הישראלית), וחתם על חוזה בשווי 240.9 מיליון דולר עם התאגיד הנורווגי KONGSBERG.

החוזה נועד לאספקת הדור השני של טיל ה-JSM (Joint Strike Missile). הרכש העצום מצביע על אמון מלא בטכנולוגיה הנורווגית ועל ההכרה בחשיבות שילוב חימוש מתקדם המותאם באופן מלא לדרישות החמקנות של מטוס הקרב המתקדם בעולם.

חימוש מטוסי F-35 ( צילום: אתר צה"ל )

הטיל הנעלם: חודר למערכי הגנה צפופים

טיל ה-JSM תוכנן בקפידה כדי להיכנס לאחסון פנימי בבטן ה-F-35. בניגוד לחימוש חיצוני, אחסון זה מבטיח שהמטוס יישאר "נקי" וישמור על תכונות החמקנות הקריטיות שלו להישרדותו בעומק שטח אויב. כך מדווח WORLD DEFENSE NEWS.

הטיל משמש ליירוט מטרות אוויר וקרקע כאחד, ומהווה גרסה משוכללת של הטיל הימי (NSM). אחת היכולות המרכזיות שלו היא יכולתו לפעול בסביבות "מניעת גישה" (A2/AD) – אזורים המוגנים במערכי הגנה אווירית צפופים במיוחד.

ראש קרב במשקל 120 ק"ג ומהירות של 0.9 מאך

הטיל, ששוקל 416 ק"ג, מצויד במערכות ניווט משוכללות הכוללות ניווט אינרציאלי (INS), GPS ומערכת אינפרה-אדום (IR) לזיהוי. יכולות אלו, יחד עם עמידות בפני לוחמה אלקטרונית (ל"א), מבטיחות יכולת חדירה מדהימה.

ה-JSM נושא ראש קרב (רש"ק) במשקל 120 ק"ג, מונע במנוע טורבו-מניפה ומגיע למהירות של כ-0.9 מאך. הטווח המרבי שלו מגיע לכ-555 קילומטרים, מה שמעניק לטייסי ה-F-35 יכולת תקיפה ממרחק בטוח.