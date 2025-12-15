מנהגי צפון קוריאה - בטקס ( צילום: רשות השידור של צפון קוריאה )

מלחמת רוסיה-אוקראינה המתמשכת כבר קרוב לארבע שנים נשענת במידה רבה על שחקנים גלובליים, וצפון קוריאה הולכת ומבססת את עצמה ככוח משמעותי התומך במוסקבה.

במשך זמן רב, התערבותה של פיונגיאנג התבטאה בשליחת אלפי חיילים לחזית הרוסית, אך לפי סוכנויות מודיעין מערביות ודרום-קוריאניות, הפעילות העיקרית הייתה אפופה בערפל. למרות שצפון קוריאה אישרה כבר באפריל האחרון כי פרסה כוחות תמיכה ברוסיה וכי חיילים שלה נהרגו בקרבות, המידע המדויק נותר מעורפל. אולם, סוף השבוע האחרון הביא עמו הכרה פומבית ונדירה מצד המנהיג קים ג'ונג און, שאשרר פרטים ספציפיים על תפקיד כוחותיו. בטקס קבלת פנים חגיגי שנערך בפיונגיאנג ביום שישי, קיבל קים גדוד הנדסה ששב מפריסה של 120 יום, והודה באופן רשמי כי שלח אותם לפנות מוקשים באזור קורסק שברוסיה.

קים חשף כי המשימה, שהחלה באוגוסט, גבתה מחיר דמים: תשעה חברים מהגדוד נהרגו. הוא שיבח את החיילים על כך שביצעו "נס של הפיכת אזור סכנה נרחב לאזור בטוח ומאובטח" בפחות משלושה חודשים. המנהיג אף חשף כי החיילים כתבו "מכתבים לערי הולדתם וכפריהם בהפסקות של שעות פינוי המוקשים".

במהלך הטקס, שהתקיים מול "בית התרבות 25 באפריל", קים העניק עיטורי כבוד ממלכתיים לנופלים. קים נראה מנחם את משפחות ההרוגים ואף כרע ברך בפני פורטרטים של החיילים כדי לחלוק להם כבוד.

בניגוד לדיווחים בצפון קוראיה, המודיעין הדרום-קוריאני מעריך כי כמעט 600 חיילים צפון-קוריאנים נהרגו מאז הפריסה הראשונית. המעורבות הזו מעניקה למשטרו של קים נכס צבאי אסטרטגי: ניסיון מבצעי במלחמה מודרנית רחבת היקף.

בתמורה לתמיכה זו, רוסיה מספקת לצפון קוריאה סיוע כספי, מזון, אספקת אנרגיה וטכנולוגיה צבאית, מה שמאפשר למדינה המבודדת לעקוף סנקציות בינלאומיות נוקשות. הערכות מצביעות על כך, כי צפון קוריאה הרוויחה בין 1.7 ל-5.5 מיליארד דולר ממכירת נשק למוסקבה מאז 2023.

הניסיון שנרכש בקו החזית של אוקראינה מחולל שינוי מהיר בצבא הצפון-קוריאני, שהסתמך עד כה על ציוד סובייטי מיושן.

תיעודים מחזית קורסק חשפו חיילים צפון-קוריאנים מתרגלים יירוט רחפני אויב ומפעילים כטב"מים מתקדמים משלהם, כולל רחפני "גוף ראשון" (FPV). בנוסף, נחשפו טקטיקות נגד-שריון חדשות, כמו הרכבת טילי נ"ט מסוג Bulsae-4 על טנדרים אזרחיים – אלתור המאפשר ניידות גבוהה בעלות נמוכה.

הניסיון הקרבי הזה בשימוש ברחפנים ובינה מלאכותית הופך את צבא פיונגיאנג ליריב אימתני הרבה יותר מבעבר. ובמחיר דמים יחסית זול עבורו - שליחת חיילים לפינוי שדות מוקשים.