כיכר השבת
זעזוע באוסטרליה

נחשף: המחבל החזיק בשישה כלי נשק - חוקיים לחלוטין | זה הצעד שנשקל

לפי דיווחים באוסטרליה, המחבל שביצע את הפיגוע הנורא שגבה את חייהם של 15 בני אדם בחגיגות חנוכה בסידני, החזיק בלא פחות משישה כלי נשק רשומים כחוק | כעת, לאחר הטבח הנורא שמהווה את אירוע הירי הקשה ביותר במדינה מזה עשרות שנים, המדינה בוחנת שינוי בחוקי הנשק ( בעולם) 

אוסטרליה החלה היום (שני) להתאבל על קורבנות הטבח הנורא בסידני, אירוע הירי הקשה ביותר במדינה מזה כמעט 30 שנה, אשר גבה את חייהם של 15 אנשים במהלך חגיגת חנוכה בחוף בונדי בסידני.

בתגובה ישירה לאירוע, ראש הממשלה אנתוני אלבניז הודיע כי יקרא לקבינט לשקול החמרה של חוקי הנשק כדי למנוע הישנות של טרגדיה זו.

​במרכז הסערה עומד הכשל המערכתי שאפשר לאחד היורים להחזיק שישה כלי נשק רשומים - באופן חוקי לחלוטין.

אלבניז הבהיר כי בכוונתו לבחון מחדש את משך תוקפם של רישיונות הנשק ואת מספר כלי הנשק המותרים לבעל רישיון. "נסיבות של אנשים יכולות להשתנות," אמר ראש הממשלה, "אנשים יכולים לעבור תהליך של הקצנה לאורך זמן - רישיונות נשק לא צריכים להיות לתמיד."

​על פי נתוני המשטרה, ליורה האב, בן ה-50, היה רישיון נשק תקף מאז שנת 2015. האב, יחד עם בנו בן ה-24, ביצעו את הירי באמצעות כלי נשק שנראו כרובה בריחי ורובה ציד. הפיגוע העלה ספקות לגבי יעילותם של חוקי הנשק באוסטרליה, הנחשבים כבר כיום מהמחמירים בעולם, וזאת לאור העובדה כי היורה החזיק בנשק חוקי.

כפי שדיווחנו אמש, האירוע, שאירע בשעות הערב במהלך מסיבת טרום-חנוכה הסתיים במניין כולל של 15 קורבנות. המחבל האב חוסל.

היורה השני (הבן) נפצע אנושות ואושפז בבית החולים. הקורבנות הם בטווח גילאים רחב, בין 10 ל-87, וביניהם, למרבה הזוועה, גם ילדה בת עשר. 40 אנשים נוספים נפצעו ואושפזו, כולל שני שוטרים.

​כלי תקשורת מקומיים חשפו את זהות המחבלים: סאג'יד אכרם ובנו נוויד אכרם. שר הפנים טוני ברק אישר כי האב הגיע לאוסטרליה בשנת 1998 עם ויזת סטודנט, והבן הוא אזרח אוסטרלי יליד המדינה. רשת ABC דיווחה כי שני דגלי דאע"ש נמצאו ברכבם של החשודים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר