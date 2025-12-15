אוסטרליה החלה היום (שני) להתאבל על קורבנות הטבח הנורא בסידני, אירוע הירי הקשה ביותר במדינה מזה כמעט 30 שנה, אשר גבה את חייהם של 15 אנשים במהלך חגיגת חנוכה בחוף בונדי בסידני.

בתגובה ישירה לאירוע, ראש הממשלה אנתוני אלבניז הודיע כי יקרא לקבינט לשקול החמרה של חוקי הנשק כדי למנוע הישנות של טרגדיה זו.

​במרכז הסערה עומד הכשל המערכתי שאפשר לאחד היורים להחזיק שישה כלי נשק רשומים - באופן חוקי לחלוטין.

אלבניז הבהיר כי בכוונתו לבחון מחדש את משך תוקפם של רישיונות הנשק ואת מספר כלי הנשק המותרים לבעל רישיון. "נסיבות של אנשים יכולות להשתנות," אמר ראש הממשלה, "אנשים יכולים לעבור תהליך של הקצנה לאורך זמן - רישיונות נשק לא צריכים להיות לתמיד."

​על פי נתוני המשטרה, ליורה האב, בן ה-50, היה רישיון נשק תקף מאז שנת 2015. האב, יחד עם בנו בן ה-24, ביצעו את הירי באמצעות כלי נשק שנראו כרובה בריחי ורובה ציד. הפיגוע העלה ספקות לגבי יעילותם של חוקי הנשק באוסטרליה, הנחשבים כבר כיום מהמחמירים בעולם, וזאת לאור העובדה כי היורה החזיק בנשק חוקי.

כפי שדיווחנו אמש, האירוע, שאירע בשעות הערב במהלך מסיבת טרום-חנוכה הסתיים במניין כולל של 15 קורבנות. המחבל האב חוסל.

היורה השני (הבן) נפצע אנושות ואושפז בבית החולים. הקורבנות הם בטווח גילאים רחב, בין 10 ל-87, וביניהם, למרבה הזוועה, גם ילדה בת עשר. 40 אנשים נוספים נפצעו ואושפזו, כולל שני שוטרים.

​כלי תקשורת מקומיים חשפו את זהות המחבלים: סאג'יד אכרם ובנו נוויד אכרם. שר הפנים טוני ברק אישר כי האב הגיע לאוסטרליה בשנת 1998 עם ויזת סטודנט, והבן הוא אזרח אוסטרלי יליד המדינה. רשת ABC דיווחה כי שני דגלי דאע"ש נמצאו ברכבם של החשודים.