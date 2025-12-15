שנה לאחר הדחתו הדרמטית של הרודן הסורי בשאר אל-אסד, משפחתו מתגוררת בחיים מבודדים אך מפוארים במוסקבה ובאיחוד האמירויות, כך דיווח ה'גרדיאן' הבריטי.

בשאר אל-אסד, רופא עיניים בהכשרתו, מדווח כמי שחוזר לתחום אהבתו ולומד רוסית כדי "לרענן את הידע ברפואת עיניים" – עיסוק המרמז על כוונתו לשרת את העילית העשירה במוסקבה.

למרות חיי המותרות, אסד מבודד מהחוגים הפוליטיים אליהם השתייך בעבר. מקורבים לקרמלין טוענים כי הנשיא לשעבר "אינו רלוונטי" עוד עבור ההנהגה הרוסית, והם מונעים ממנו ליצור קשר עם בכירים מהמשטר הסורי. שגריר רוסיה בעיראק אף אישר כי הרודן המודח "אינו יכול לעסוק בפעילויות פוליטיות או תקשורתיות" ברוסיה, למרות שהוא בטוח וחי מצוין. מגעיו החיצוניים של אסד מצומצמים כיום למספר מצומצם של עוזרים לשעבר מן הארמון.

המשפחה מתגוררת ככל הנראה ברובלייבקה, מתחם מבוצר של עשירי מוסקבה. חיי הילדים נמשכים עם מעט הפרעה יחסית: הבת, זיין אל-אסד (22), סיימה לאחרונה תואר ביחסים בינלאומיים באוניברסיטת העילית MGIMO במוסקבה, וטקסי הסיום חשפו את נוכחות המשפחה, ששמרה על פרופיל נמוך.

אסמה אסד, הגברת הראשונה לשעבר, התאוששה ממחלת הלוקמיה לאחר טיפול ניסיוני במוסקבה. חבר משפחה מסר כי הילדים "עדיין המומים" ומנסים להתרגל לחיים ללא מעמד המשפחה הראשונה, כאשר הם מבלים בקניות יוקרתיות ומבקרים באיחוד האמירויות, יעד שאהבו לבקר בו גם טרם ההדחה.

כזכור, בריחתו של אסד התרחשה בבהילות בחשאיות. הוא ובניו הוטסו מדמשק בחסות הצבא הרוסי ב-8 בדצמבר 2024, עם התקרבות המורדים. נחשף כי אסד לא טרח להזהיר את בני בריתו או משפחתו המורחבת, מה שהותיר רבים מהם נטושים. לדוגמה, מאהר אל-אסד, אחיו וקצין צבאי בכיר, ניסה ליצור עמו קשר במשך ימים ללא מענה, ונאלץ להימלט בכוחות עצמו. עורך דינו של דודו של בשאר סיפר כיצד בני משפחת אסד נתקעו בבסיס רוסי ונותרו לישון במכוניותיהם עד להתערבות דיפלומטית.

המשפחה לא סובלת ממחסור כלכלי, וזאת בלשון המעטה, שכן הונה הוברח לרוסיה לפני שנים כדי להימנע מסנקציות מערביות.

גורמים ששוחחו עם ה'גרדיאן' הדגישו כי הבריחה הלילית וההיעלמות הפתאומית של אסד, יחד עם תמונות אישיות שנמצאו בארמונותיו והופצו ברשת, פגעו בתדמית הדיקטטור הקשוח ששלט במשך 14 שנים.

סוריה החדשה תחת הנהגתו של אחמד א-שרעא העבירה מספר פעמים לרוסיה דרישה להסגיר לידה את הרודן, אולם נתקלה בהתנגדות מוחלטת מצד מוסקבה, שעדיין שומרת אמונים לבעל הברית לשעבר.