אחמד אל אחמד, מוסלמי תושב סידני בן 43 שנפצע במהלך ניסיונו ההירואי לנטרל אחד מהיורים במתקפת הטרור בחוף בונדי, עדיין מאושפז בבית החולים ועובר ניתוחים לאחר שספג פצעי ירי בזרוע וביד, כך מדווחים ב'רויטרס'.

אחמד אל אחמד, שזהותו פורסמה ברשתות החברתיות, זכה לשבחים ממנהיגים ברחבי העולם על מעשה הגבורה שייתכן והציל חיים רבים. העובדה שמדובר במוסלמי שהציל חיי יהודים ריגשה רבים באוסטרליה, כאשר היהודים המקומיים הורגלו בעיקר לרדיפה מצד אותה קהילה בשנתיים האחרונות, ברקע המלחמה בעזה. אל אחמד, שהסתתר מאחורי מכוניות חונות במקום, הסתער על אחד המחבלים מאחור, הצליח לחטוף את הרובה שלו ולהפיל אותו לקרקע, אך נפצע במהלך המהלך. הוא מאושפז בבית החולים סנט ג'ורג' בסידני. ג'וזאי אלקנג'י, בן דודו של אחמד, עדכן אמש מחוץ לבית החולים כי אחמד סיים את הניתוח הראשון: "אני חושב שיש לו עוד שניים או שלושה ניתוחים, זה תלוי ברופא, מה שהוא יגיד".

בעקבות מעשיו, הוקרה רבה זרמה לאל אחמד מבית ומחוץ:

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כינה את אחמד "אדם אמיץ מאוד מאוד" שהציל חיים רבים.

כריס מינז, ראש ממשלת מדינת ניו סאות' ויילס, הילל אותו כ"גיבור אמיתי" ותיאר את התיעוד של האירוע כ"הסצנה הבלתי-תאמן ביותר שראיתי אי-פעם".

קמפיין גיוס כספים (GoFundMe) שהוקם למענו גייס למעלה מ-200,000 דולר אוסטרלי (כ-132,900 דולר אמריקאי) תוך שעות ספורות. מנהל קרן הגידור המיליארדר ביל אקמן היה התורם הגדול ביותר, כאשר תרם A$99,999 ושיתף את הקמפיין ברשת X.

במקביל, זרמו לבית החולים תומכים ואזרחים זרים כדי להביע סולידריות.על אחד מזרי הפרחים ששוגרו לבית החולים צורף פתק שבו נכתב: "לאחמד: על אומץ והצלת חיים".

ימנה טוני, בת 43 המגייסת כספים עבור החלמתו, סיכמה את הרגש הציבורי: "הוא עשוי היה להציל אנשים רבים אתמול, וזה, מבחינתנו, מנקודת מבט אסלאמית, זה כאילו הציל את כל האנושות, אתם יודעים. להרוג אדם אחד זה כמו להרוג את כל האנושות, וזה מה שעשו הטרוריסטים האלה".