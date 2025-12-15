יממה אחרי הטבח הנורא בבונדי, אוסטרליה עדיין מלקקת את פצעיה מאירוע הירי שלקח את חייהם של 15 יהודים.

בונדי, שבה מתגוררת כשליש מהקהילה היהודית בסידני - כ-50,000 איש, הפכה למוקד של אבל לאומי. במקום הוקמה אנדרטה מאולתרת עם פרחים ודגלי ישראל ואוסטרליה. תחושת הפחד והכאב שוררת בקרב הקהילה, על רקע אנטישמיות ממוסדת ובלתי נסבלת שהחלה בשבעה באוקטובר, והסתיימה אתמול באירוע טראגי ובלתי נתפס.

​"אנחנו רגילים לפחד, אנחנו מרגישים ככה מאז 7 באוקטובר," אמרה דניאל, תושבת מקומית ששמעה יריות וראתה מראות נוראיים כשאספה את בתה מאירוע סמוך. הרב מנדל קסטל, שגיסו נרצח בפיגוע, קרא בשיחה עם 'רויטרס' להתאחדות: "צריכים להתעלות בזמן כזה, להיות שם אחד בשביל השני, ולהתאחד. הקהילה האוסטרלית תעזור לנו לעשות זאת."

​אירוע הירי בבונדי הוא החמור ביותר שאירע באוסטרליה מאז הטבח בפורט ארתור ב-1996, אז נהרגו 35 אנשים.

גורם בכיר בקהילה היהודית אמר שהאירוע ייכנס לספרי ההיסטוריה של המדינה. "זה יהיה רגע מכונן בהיסטוריה של האומה שלנו בדומה לטבח בפורט ארתור".

ויש גם את התחושה שאירוע האנטישמיות "הקטנים" כביכול, שנחשבו עד כה לאירועים "מבודדים", הם בעצם תקריות שמסכנות לא רק את רווחתם - אלא גם את חייהם ממש של יהודי אוסטרליה.

"האירוע הזה", תיאר בן הקהילה, "ניפץ כל תחושה שנותרה כי התקריות האנטישמיות האחרונות במדינה – מדאיגות ככל שיהיו – נשארו מבודדות ומוכלות."