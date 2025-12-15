כיכר השבת
אנטישמיות בהמשכים

פרובוקציה מכוונת במקום הפיגוע בסידני: הגיעה עם כאפייה לאתר הזיכרון - ופונתה

אישה לבושה בכאפייה הגיעה תוך פרובוקציה מכוונת אל אתר הזיכרון לנרצחי הפיגוע בסידני, שבו יהודים הניחו זרי פרחים לזכר ההרוגים | האישה טענה כי היא נגד “רצח עם” שמבצעת ישראל | בסופו של דבר המשטרה התערבה והוציאה אותה מהאתר (בעולם)

האישה שהופיעה בכאפייה באתר הזכרון מפונה על ידי המשטרה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אירוע שהתרחש היום (שני) באתר הזיכרון לקורבנות הפיגוע האכזרי בסידני התדרדר לסצנה מתוחה. אישה לבושה בכאפייה הגיעה תוך פרובוקציה מכוונת אל האתר, שבו בני הקהילה היהודית המקומית הניחו זרי פרחים לזכר ההרוגים.

על פי דיווחים, אופן הופעתה של האישה עורר תגובות זעם בקרב הנוכחים. הללו החלו לקרוא לה לעזוב, והבהירו שהיא פוגעת בקהילה האבלה.

היא מצידה טענה בפני הקהל כי יש לה זכות להתאבל, וכי היא נגד מה שהיא כינתה “רצח עם” שמבצעת ישראל. לדבריה, כל היהודים, כולל יהודים אנטי-ציונים, “זכאים להתאבל”.

הקהל הגיב בקריאות קשות, עד שבסופו של דבר המשטרה התערבה והוציאה את האישה מהאתר.

במהלך הפינוי המשטרה נדרשה לפנות גם את כלי התקשורת מהדרך, בזמן שהיא מוודאת שהאירוע יישאר בשליטה. לאחר מכן היא נלקחה למרכז משטרה סמוך לבונדי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

