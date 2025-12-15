אירוע שהתרחש היום (שני) באתר הזיכרון לקורבנות הפיגוע האכזרי בסידני התדרדר לסצנה מתוחה. אישה לבושה בכאפייה הגיעה תוך פרובוקציה מכוונת אל האתר, שבו בני הקהילה היהודית המקומית הניחו זרי פרחים לזכר ההרוגים.

על פי דיווחים, אופן הופעתה של האישה עורר תגובות זעם בקרב הנוכחים. הללו החלו לקרוא לה לעזוב, והבהירו שהיא פוגעת בקהילה האבלה.

היא מצידה טענה בפני הקהל כי יש לה זכות להתאבל, וכי היא נגד מה שהיא כינתה “רצח עם” שמבצעת ישראל. לדבריה, כל היהודים, כולל יהודים אנטי-ציונים, “זכאים להתאבל”.

הקהל הגיב בקריאות קשות, עד שבסופו של דבר המשטרה התערבה והוציאה את האישה מהאתר.

במהלך הפינוי המשטרה נדרשה לפנות גם את כלי התקשורת מהדרך, בזמן שהיא מוודאת שהאירוע יישאר בשליטה. לאחר מכן היא נלקחה למרכז משטרה סמוך לבונדי.