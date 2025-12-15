כיכר השבת
הרכב עשה את שלו: קרב על חנייה בסין הסתיים באופן משעשע | צפו

קרב חנייה בין אישה לבין נהג שסירב להיכנס לעימות - במהלך אירוע יוצא דופן בחניון בסין, אישה החליטה לחסום בגופה את מקום החניה כדי למנוע מנהג להיכנס אליו | במקום להתעמת, הנהג המופתע החליט לנקוט בטקטיקה מעניינת (בעולם)

קרב על חנייה בסין (צילום: רשתות חברתיות )

תקרית יוצאת דופן ומשעשעת שהתרחשה לאחרונה בחניון בסין ממחישה את היתרון הבלתי צפוי של טכנולוגיות הרכב המתקדמות, כאשר אישה שביקשה לחסום מקום חניה נאלצה לצפות בהפתעה כיצד הרכב מחנה את עצמו ללא נהג.

האירוע החל כאשר אישה ניסתה למנוע מנהג להיכנס למקום חניה פנוי באמצעות עמידה במקום וחסימתו. הנהג, במקום להיכנס לעימות, הפגין קור רוח מפתיע: הוא יצא מרכבו והתרחק, מה שגרם לאישה לחשוב ככל הנראה שהוא ויתר על המקום,. האישה אף הלכה בעקבותיו, אולי כדי לבקש ממנו להזיז את הרכב או לוודא שהוא עוזב.

אך בזמן שהאישה עזבה את קרבת הרכב, התרחש הטוויסט הטכנולוגי: המכונית, שנשארה עומדת לבדה, החלה לנוע באופן עצמאי. הודות למערכת החניה האוטומטית שלה, המכונית גלשה לתוך המקום החסום. כל האירוע התרחש לנגד עיניה המופתעות של האישה, שצפתה במכונית מחנה את עצמה ללא התערבות אנושית, כשהטכנולוגיה מנצחת את החסימה הפיזית,.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

