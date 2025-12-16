קניה מבצעת רכישת ענק אסטרטגית בתחום הביטחוני מישראל: ממשלת קניה חתמה על עסקה לרכישת מערכת ההגנה האווירית SPYDER מתוצרת ענקית הנשק הישראלית רפאל. הרכישה, ששוויה מוערך בכ-26 מיליון דולר, נועדה לשפר באופן דרמטי את היערכותה של קניה מול איומים אוויריים וקרקעיים ולחזק את מערך ההגנה הלאומי שלה.

מימון ישראלי לעסקת המיליונים

על פי דיווח (שצוטט לראשונה ב-WORLD DEFENSE NEWS), העסקה נחתמה במתכונת של הסכם ממשלה מול ממשלה (G to G), כאשר המימון בוצע באמצעות הלוואה ישירה של ממשלת ישראל לקניה. מהלך זה מסמל את שיתוף הפעולה הביטחוני והטכנולוגי ההדוק והמתמשך בין ירושלים לניירובי.

"ספיידר" – הטכנולוגיה הישראלית ששומרת על ניירובי

מערכת SPYDER היא מערכת הגנה אווירית ניידת ומתקדמת, המבוססת על טילי קרקע-אוויר. ייחודה העיקרי הוא שילוב של יכולת תמרון גבוהה ואמצעי לוחמה אלקטרונית מתקדמים:

שיטת "שגר ושכח" (Fire and Forget): כל הטילים המופעלים על ידי המערכת פועלים בטכנולוגיה מתקדמת זו. מרגע שיגור הטיל, הוא מנווט את עצמו באופן עצמאי ומדויק אל עבר המטרה, ללא צורך בהכוונה נוספת מצוות המפעילים. הדבר מקצר את זמן התגובה ומבטיח יירוט יעיל יותר בכל תנאי מזג אוויר.טווחים משתנים ודיוק קטלני: המערכת משתמשת בשני סוגי טילים מתוחכמים: Python-5 לטווחים קצרים (עד 15 ק"מ) וDerby בעל שתי גרסאות המגיעות לטווח של 20 עד 40 קילומטרים. המערכת, המותקנת על רכב 8X8, מאפשרת ניידות מלאה ומהירות תגובה.

הרכישה על רקע הטרור: גורמים ביטחוניים בקניה ציינו כי הרקע המרכזי הוא הגידול במידת האיום מצד ארגוני טרור קיצוניים דוגמת אל-שבאב, אשר הגבירו את מתקפותיהם. המערכת הישראלית נרכשה גם להתמודדות עם איומים א-סימטריים דוגמת שיגור רחפנים וחימושים מדויקים בסכסוכים הגבוליים. המערכת צפויה להיכנס לשירות מבצעי בקניה כבר במהלך השנה הקרובה.