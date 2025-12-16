כיכר השבת
האמת המטלטלת של 7.10

נחשף: מה אמר אבו מאזן ב-7 באוקטובר באמת

גורם פלסטיני בכיר חושף: יו"ר הרשות אבו מאזן הביע שמחה בתגובה לטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, והגדיר את הפלישה כ"יום הגדול ביותר" בהיסטוריה הפלסטינית. החשיפה עומדת בניגוד גמור לגינוי המאוחר שהוציא יו"ר הרשות (העולם הערבי)

מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 (צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90)
עד לאתמול קשה היה לדעת מה בדיוק חש יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן - מחמוד עבאס - בבוקר השבעה באוקטובר, בזמן שהמחבלים של ביצעו את הטבח בדרום ישראל.

שישה ימים לאחר הפלישה הרצחנית, יצא אבו מאזן בגינוי פומבי קל בלבד: "אנו מגנים רצח והתעללות באזרחים משני הצדדים, מכיוון שהיא מפרה את המוסר, הדת והחוק הבינלאומי", אמר בפגישתו עם המלך עבדאללה בירדן.

אלא שדברים שונים בתכלית נחשפו אמש על ידי גורם פלסטיני בעל קשרי עומק עם ההנהגה. בשיחה ארוכה שסיפק, הוא הציג תמונת עומק של מה שמתרחש מאחורי הקלעים של ההנהגה הפלסטינית בעשורים האחרונים.

"הייתה שמחה בהתחלה"

אחת החשיפות המטלטלות בריאיון עסקה בתגובה הראשונית והחריגה של מחמוד עבאס לאירועי ה-7 באוקטובר.

"אפילו הנשיא, נאמר שהוא אמר שזה היום הגדול ביותר בהיסטוריה הפלסטינית", סיפר הגורם הפלסטיני. הוא הוסיף כי הדברים נאמרו בנוכחות עשרות אנשים – וכי "הייתה שמחה בהתחלה" בקרב ההנהגה.

חמאס: "לא ניתן לאבו מאזן חבל הצלה"

הידיעה הוסיפה כי בימים הראשונים שלאחר הטבח התקיימו מגעים בין ארגוני ה פת״ח וחמאס, כאשר בפת״ח עלתה השאלה: "מה אתם רוצים שנעשה?".

עם זאת, באותה עת התגבש בחמאס קונצנזוס שלא להעניק לאבו מאזן "חבל הצלה" פוליטי. ההערכה הרווחת בחמאס הייתה שזמנו הפוליטי של יו"ר תם, ושכעת הוא מחפש דרך לשרוד ולשמר את מעמדו בעקבות ההתפתחויות.

1
זה ידוע שאבו מאזן טרוריסט כמו הרב'ה שלו עראטפו
יוסי

